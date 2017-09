Boxmark zapušča Koroško in proizvodnjo seli v Kidričevo

Šiviljam so ponudili možnost dela v Kidričevem

4. september 2017 ob 12:45

Dravograd

Družba Boxmark Leather, ki je po propadu Preventa delno nadaljevala proizvodnjo šivanja avtomobilskih sedežnih prevlek na Koroškem, bo proizvodnjo v Otiškem Vrhu ugasnila do konca oktobra.

Direktor Boxmarka Marjan Trobiš je pojasnil, da je razlog za zaprtje proizvodnje tehnične narave, 150 zaposlenim pa ponujajo možnost nadaljevati delo v Kidričevem. "Določene stroje bi morali podvojiti, kar bi pomenilo večje investicije, ki smo jih sicer izvedli že v Kidričevem. Zato smo se odločili, da bomo združili proizvodnjo v Kidričevem," je pojasnil Trobiš. V Kidričevem so v zadnjih letih razširili proizvodne prostore in nakupili nove stroje, ki so bili po Trobiševih besedah zelo dragi.

Skupno okoli 150 zaposlenim v Otiškem Vrhu, večinoma so to šivilje, so ponudili možnost, da z novembrom nadaljujejo delo v Kidričevem, kamor bi se lahko delavke vozile z organiziranim prevozom. Trobiš upa, da se jih bo za to odločilo čim več, poudarja pa, da bodo težave vsakega posameznika reševali individualno.

Hala na Otiške vrhu bodo izpraznili novembra

Po poročanju Večera se morajo delavke predvidoma še v tem tednu odločiti, ali so se po novem pripravljene voziti v službo s Koroškega v Kidričevo, ali pa bodo sprejele odpravnine in s tem dejstvo, da bodo ostale brez dela.

Proizvodnja se bo v hali v Otiškem Vrhu zaključila konec oktobra, do konca novembra pa bodo nato halo tudi izpraznili in preselili vse stroje, je napovedal Trobiš.

Boxmark posluje pozitivno

Boxmark Leather na lokacijah v Kidričevem, Murski Soboti in Otiškem Vrhu skupno zaposluje okoli 2000 ljudi. Lani je podjetje ustvarilo okoli 149 milijonov evrov prihodkov, leto pa sklenilo s 6,9 milijona evrov izgube. Ta je po Trobiševih besedah tudi posledica nekaterih naložb. Letos podjetje pozitivno posluje, doslej je prihodke povečalo za 4,5 odstotka, je povedal prvi mož družbe Boxmark Leather.

Podjetje Boxmark Leather je po stečaju družb Prevent Global in Prevent avtomobilski deli avgusta 2010 na Koroškem mesec dni kasneje v najem za nekaj časa vzelo proizvodne hale v Slovenj Gradcu in nato v Radljah ob Dravi, kjer se je proizvodnja sklenila marca 2013. Proizvodnja šivanja avtomobilskih sedežnih prevlek v najeti hali v Otiškem Vrhu je stekla januarja 2014 in se bo po napovedih vodstva družbe zaključila konec oktobra letos.

