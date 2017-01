Črna na Koroškem - prava valilnica smučarskih talentov

Dom sedmih olimpijcev

7. januar 2017 ob 19:45

Črna na Koroškem - MMC RTV SLO

Majhna vasica pod Peco, ki se imenuje Črna na Koroškem in od koder prihaja tudi Tina Maze, že od časa vražjih Slovenk živi za smučarski cirkus.

Tu znajo smučati vsi, kar je dokaz tudi sedem črnjanskih olimpijcev, katerih zgodovina smučanja je prikazana v Muzeju olimpijcev v središču kraja. V vasi olimpijcev smučajo že od dvajsetih let prejšnjega stoletja, kraj pa so na zemljevid postavili brata Pudgar, Katjuša Pušnik, Nataša Lačen, Mitja Kunc, Aleš Gorza in Tina Maze.

Srebrna, Zlata in Svetovna na Koroškem so Črno na Koroškem poimenovali v času, ko je Tina Maze kraljevala na smučarskem prestolu.

VIDEO Od malih nog smučajo prav vsi Črnjani

Katja Gole, TV Slovenija