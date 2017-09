Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Dars je izvajalcema podaljšal dovoljenje za zaporo do 17. septembra. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Dela na hitri cesti med Razdrtim in Selom so se zavlekla

Promet naj bi se sprostil 17. septembra

12. september 2017 ob 09:50

Razdrto - MMC RTV SLO, STA

Dela pri obnovi hitre ceste Razdrto-Selo so se zaradi nepredvidenih zapletov zavlekla za slab mesec dni, saj je treba zamenjati dilatacijo na viaduktu Selo, a dobavitelj iz Nemčije pa gradbenega elementa ni dobavil v predvidenem roku.



V okviru naslednje faze bodo obnovili dotrajana vozišča na delih odsekov hitre ceste Vipava-Ajdovščina in Ajdovščina-Selo v skupni dolžini 7,7 kilometra na posamezno smer. Na javni razpis za naslednjo fazo obnove je prispela ena ponudba - skupni nastop družb Kolektor CPG Nova Gorica in CPK Koper v vrednosti 12,4 milijona evrov. Postopek oddaje javnega naročila je že zaključen.

V okviru teh del, ki naj bi se po napovedih Darsa začela v prvi polovici prihodnjega leta, bodo obnovili tudi dotrajano vozišče priključka Ajdovščina (vse štiri izvozno-uvozne krake) ter vrsto objektov, med katerimi so osem manjših mostov in štirje podvozi. Na viaduktu Lijak bodo zamenjali dilatacije - presledki v gradbenem objektu, ki so narejeni zaradi predvidenega raztezanja.

Izvedeni bodo tudi drugi ukrepi za večjo prometno varnost, saj bodo razširjene in podaljšane obstoječe odstavne niše, tako kot na odseku, ki ga sedaj obnavljajo, pa bosta smerni vozišči po obnovi ločeni z betonsko varovalno ograjo, ki omogoča višjo raven varovanja, so sporočili iz Darsa in dodali, da je predviden rok za izvedbo vseh del v naslednji fazi obnove skupno 149 dni.

Kmalu nadaljevanje del

Dars je sicer spomladi napovedal, da bodo na hitri cesti H4 med julije in avgustom obnovili 9,5 kilometra vozišča na odseku med Ajdovščino in Vogrskim, tako v smeri Vipave kot Vrtojbe. "Ob uspešno izvedenem razpisu za izvedbo naslednjih treh faz obnov dotrajanih vozišč na delih odsekov Vipava–Ajdovščina–Selo, v skupni razdalji 15,7 km, bodo dela lahko stekla že jeseni, sicer pa v letu 2018," so še dodali pred meseci.

T. K. B.