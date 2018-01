Do leta 2025 obvoznici Most na Soči in Volče

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 7 glasov Ocenite to novico! Načrt obvoznice Most na Soči. Foto: Radio Koper/Direkcija za infrastrukturo Načrt obvoznice Volče. Foto: Radio Koper/Direkcija za infrastrukturo Dodaj v

8. januar 2018 ob 13:32

Most na Soči - MMC RTV SLO, Radio Koper

Da bi v Posočju prometno razbremenili naselji Volče in Most na Soči in povečali prometno varnost, namerava direkcija za infrastrukturo v prihodnjih letih poleg tolminske zgraditi še dve obvoznici.

Na spletni strani ministrstva za okolje in prostor so objavili pobudo za pripravo državnega prostorskega načrta za mostarsko in volčansko obvoznico. Mnenja, predloge in priporočila na ministrstvu zbirajo še do konca januarja. "Če bomo s pobudo uspeli, bo proti koncu leta vladi predlagan sklep za začetek postopka državnega prostorskega načrta. To je šele prva faza, sledita še dve, tj. študija variant in državni prostorski načrt," je napovedal Tomaž Willenpart z direkcije za infrastrukturo.

Za vsako obvoznico pobudi vključujeta dve varianti, ki bi po ocenah promet razbremenili za več kot 70 odstotkov. Skozi Volče, kjer teče glavna prometna žila Soške doline iz smeri Nove Gorice, namreč po podatkih direkcije pelje več kot 5.000 vozil dnevno. Prva različica obvoznice, ocenjena na sedem milijonov evrov, predvideva, da bi se v ovinku pred vasjo na cesto navezal slabih 300 metrov dolg viadukt, skupaj bi bila tako dolga slab kilometer. Na obvoznici sta predvidena severni in južni priključek, ohranili bi tudi priključek nasproti vhoda v tovarno na Čiginjskem polju.

V Krajevni skupnosti Volče so sicer naklonjeni drugi, dražji različici, ki je ocenjena na dobrih 10 milijonov evrov, in za katero tudi pripravljavci menijo, da "bodo vplivi na naselje manjši, saj je trasa bolj odmaknjena od naselja". Skupna dolžina obvoznice je nekoliko daljša – 1,2 kilometra, sestavljena pa je iz 236 metrov dolgega predora in 200-metrskega viadukta. "Obvoznica poteka preko lokalne poti do pokopališča in odlagališča odpadkov, nato se preko depresije in potoka Gunjač spelje preko viadukta do vzpetine Brdce, kjer preide direktno v predor in se priključi obstoječi glavni cesti na Čiginjskem polju v višini tovarne," so zapisali v pobudi. Zemljišča za gradnjo bodo predvidoma začeli odkupovati leta 2020, gradnje, ki naj bi trajala dve leti, pa naj bi se lotili leta 2023.

Za obvoznico Most na Soči mogoča dva predora

Leta 2024 – leto prej kot volčanska obvoznica – naj bi bila končana obvoznica na Mostu na Soči. Obe varianti, ocenjeni na okoli šest milijonov evrov, predvidevata predor, zato na direkciji večjih težav pri umeščanju v prostor ne pričakujejo, bodo pa morali pri nadaljnjem načrtovanju upoštevati številna zavarovana območja. "Zaradi poseganja v arheološko najdišče Sveta Lucija bo treba predhodno izvesti vse potrebne raziskave tega območja," pojasnjujejo in dodajajo, da predor pri obeh variantah poteka po zahodnem robu morene, ki je geološka naravna vrednota lokalnega pomena.

Prva različica obvoznice, dolge dobrih 600 metrov, predvideva 350-metrski predor, novo krožišče in priključek pred predorom iz smeri Tolmina in južni priključek iz smeri Idrije. Za razliko od te možnosti druga različica z malenkost daljšim predorom (390 metrov) ne vključuje južnega priključka do naselja, saj predvideva opustitev dela obstoječe ceste. "V tem primeru je možno center naselja popolnoma preurediti. Opuščeno cesto bi lahko namenili parkiriščem, zelenim površinam, povečanju peš in kolesarskih površin, medtem ko bi slabost lahko videli v tem, da bi postalo naselje nezanimivo za naključne obiskovalce, prav tako bi bil podaljšan interventni dostop gasilcem, ki imajo postajo v naselju," so še zapisali v pobudi.

Tolminska obvoznica najbližje gradnji

Najbližje gradnji je tolminska obvoznica, glede katere se sicer med domačini že vse od začetka krešejo mnenja. Po besedah Willenparta je zanjo že izdelan projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja: "Če bi vse potekalo, kot si želimo, bi gradnjo lahko začeli prihodnje leto." Tudi za to kilometer in pol dolgo obvoznico, za katero so v zadnjem desetletju pripravili več idejnih zasnov, bodo predvidoma potrebovali dve leti.

Mariša Bizjak, Radio Koper