Vlada "povozila" domačine in kmetijskega ministra: DPN za cesto Šentrupert-Velenje sprejet

Večina občin DPN-ju nasprotuje

Vlada je sprejela državni prostorski načrt za hitro cesto od Šentruperta do Velenja in projekt uvrstila v načrt razvojnih programov. Zaradi posegov v kmetijska zemljišča DPN-ju nasprotuje kmetijski minister.

Uredba o državnem prostorskem načrtu daje podlago za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja, v njem pa so določene rešitve glede tehničnega, komunalnega, varnostnega in okoljevarstvenega urejanja prostora, je pojasnila ministrica za okolje in prostor Irena Majcen in dodala, da so DPN pripravili po postopkih, predvidenih z zakonom, in da izpolnjuje pogoje strategije prostorskega razvoja Slovenije.

DPN sprejet kljub naprotovanjem večine občin ...

Hitra cestna povezava od Šentruperta do Velenja je umeščena v občinah, ki so v postopku priprave DPN-ja temu zelo nasprotovale, je še pojasnila ministrica in dodala, da občine Braslovče, Polzela in Šmartno ob Paki v postopku priprave uredbe niso izdale soglasja, ga je pa Mestna občina Velenje. Glede nasprotovanja Civilne iniciative Braslovče je ministrica še dejala, da se sama zaveda težavnosti umeščanja DPN v Sloveniji, saj je ni trase, kjer se s to težavo ne bi srečevali. Povedala je še, da bo treba pred izdajo gradbenega dovoljenja za kmetije, ki bodo bolj prizadete, pripraviti programe prestrukturiranja.

... in kmetijskega ministra

Sprejetju uredbe je zaradi posegov v kmetijska zemljišča pričakovano nasprotoval tudi kmetijski minister Dejan Židan - njegovo ministrstvo je, kot je znano, decembra lani na predlog DPN-ja podalo negativno mnenje, prav tako je v postopku sprejemanja DPN izdalo negativno mnenje na celovito presojo vplivov na okolje. Vlada je s sklepom sicer danes pritožbo kmetijskega ministrstva zavrnila kot neutemeljeno.

Ministrica Majcnova je pojasnila, da so se na ministrstvu za okolje v postopkih optimizacije poteka trase skušali kmetijskim zemljiščem čim bolj izogniti. Deloma je to uspelo, ne pa povsod. Prav tako so se skušali v čim večji meri izogniti tudi stanovanjskim objektom, je pa po zdajšnjih načrtih za rušenje predvidenih nekaj čez 40 enot.

