Bohinj nad prometni kaos z dražjimi parkirninami in brezplačnimi prevozi

Podražitev parkirnine z 1,5 na 2,5 evra na uro

30. marec 2018 ob 10:39

Bohinj - MMC RTV SLO, STA

V Bohinju bodo promet v poletni sezoni umirili z zvišanjem cen parkiranja ob jezeru in določitvijo cenejših ter brezplačnih parkirišč na oddaljenih lokacijah, od koder bo zagotovljen brezplačni prevoz.

V Bohinju so se zaradi poleti povečanega obiska, ki vodi do zastojev, nepravilnega parkiranja, zmanjšanja prometne varnosti, negativnih vplivov na okolje in nezadovoljstva tako gostov kot občanov, odločili za umikanje mirujočega prometa z območja jezera. Z vzpostavljanjem alternativnih možnosti parkiranja bodo postopoma odpravljali parkirna mesta ob jezeru, čemur bo postopoma sledila tudi cenovna politika.

O prvem dvigu cen so občinski svetniki odločali že na četrtkovi seji. Sklenili so, da se v letošnji poletni sezoni cena ure parkiranja na parkiriščih ob Bohinjskem jezeru poviša z obstoječega 1,5 evra na 2,5 evra, in sicer od 8. do 20. ure. Na parkirišču Pod skalco pa se bo parkiranje časovno omejilo na največ dve uri.

Hkrati so svetniki s sklepom o določitvi javnih parkirnih površin, višin parkirnin in letnih dovolilnic obiskovalcem zagotovili tudi ugodnejše možnosti parkiranja. Na parkirišču Labora v Stari Fužini, ki je od jezera oddaljeno pet minut hoje, bo mogoče parkirati za deset evrov na dan, na travniku nasproti Kristala v Ribčevem Lazu, ki je od jezera oddaljen deset minut hoje, pa za pet evrov na dan.

Oddaljena parkirišča cenejše ali brezplačno

Na parkirišču Senožeta v Srednji vas bo parkiranje stalo dva evra na dan, v Bohinjski Bistrici pri Danici pa bo na voljo brezplačno parkiranje. Z omenjenih bolj oddaljenih lokacij bo ob koncih tedna v poletni sezoni zagotovljen tudi brezplačni avtobusni prevoz do jezera.

"S tem delamo velik korak k vzdržni prometni ureditvi v Bohinju," je poudaril občinski svetnik Bojan Traven in dodal, da medtem ko je povsod veliko govora o trajnostni mobilnosti, v Bohinju stopajo od besed k dejanjem in brez pomoči države delajo velike korake k temu, da bo promet vzdržen.

Luksuz parkiranja neposredno ob Bohinjskem jezeru se je sicer podražil, po drugi strani pa je vsakomur omogočeno brezplačno parkiranje v Bohinjski Bistrici in prevoz do jezera s tako imenovanim shuttlom. "Vsem je tako omogočena prijetna, brezplačna izkušnja Bohinjskega jezera," je poudaril Traven in spomnil, da je, denimo, v Ljubljani sistem bistveno strožji, saj je mestno središče za promet zaprto, parkiranje pa lahko stane tudi po več deset evrov na dan.

Zaščita neokrnjene narave

"V poletni sezoni je treba zaščiti neokrnjeno naravo Bohinja," je poudaril tudi bohinjski župan Franc Kramar in dodal, da je že to luksuz, da se lahko vsakdo pride kopat v pitno vodo jezera. Cena parkiranja ob jezeru pa je lahko nekoliko višja, ker je omogočeno cenejše oziroma brezplačno parkiranje na obrobju. "Obiskovalcem dajemo možnost izbire, in to je velik korak naprej," je prepričan župan.

Bohinjski svetniki so na četrtkovi seji obravnavali tudi načrtovani dvig globe za parkiranje zunaj urejenih javnih površin, kot so zelenice in območje za pešce, z obstoječih 80 evrov na 100 evrov. Vendar se za to potezo niso odločili, saj bi dvig globe pomenil precejšnjo zmedo in tudi povečal možnost pritožb, ker bi moral redar za vsak konkretni primer paziti, ali kaznuje v skladu z državnim zakonom, ki za napačno parkiranje predpisuje globo v višini 80 evrov, ali po občinskem odloku, po katerem bi bila globa po novem 100 evrov.

G. K.