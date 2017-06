Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Kovček so policisti s pomočjo robota razstrelili. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Policisti na Brniku razstrelili sumljiv kovček

Približno dve uri je bil del letališča, kjer so našli kovček, zaprt

6. junij 2017 ob 21:49

Brnik - MMC RTV SLO

Policisti Oddelka za protibombno zaščito v Specialni enoti Policije so razstrelili zapuščen potovalni kovček‎, ki so ga našli na območju letališča Jožeta Pučnika na Brniku.

Kot so sporočili s PU Kranj, razen na stvari ni nastala nobena materialna škoda, prav tako ni bil nihče poškodovan ali ogrožen. Policisti so pri razstrelitvi uporabili robot. Del območja letališča, kjer je bil najden predmet, -našli so ga policisti pri izvajanju rutinskih policijskih nalog na letališču,- je bil zaprt približno dve uri.

Letališki promet zaradi dogodka ni bil oviran. Policisti se ugotavljajo lastnika kovčka, v katerem so bili osebni predmeti. Kovček so našli na zunanji strani letališkega objekta, je še sporočil Bojan Kos s PU Kranj.

K. T.