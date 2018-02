Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.1 od 12 glasov Ocenite to novico! Nesreča se je zgodila na istem mestu kot pred dobrim letom in pol. Foto: BoBo Sorodne novice Po padcu tovornjaka z mostu v Kranju svarijo pred dotrajano obvoznico

Video: Tovorno vozilo prebilo ograjo na mostu čez Savo in padlo na parkirišče

V nesreči sta po prvih podatkih udeleženi samo dve vozili

1. februar 2018 ob 10:01,

zadnji poseg: 1. februar 2018 ob 11:30

Kranj - MMC RTV SLO

Na kranjski obvoznici se je zgodila nesreča dveh tovornih vozil. Eno je prebilo varovalno ograjo na mostu in zgrmelo v globino na parkirišče, zaradi česar je cesta zaprta.

Gorenjski prometni policisti na kranjski obvoznici oziroma cesti, ki vodi mimo nakupovalnega središča na Savskem otoku, obravnavajo prometno nesrečo z udeležbo dveh tovornih vozil. Po prvih podatkih ne gre za hujšo nesrečo, je pa eno od udeleženih tovornih vozil v nesreči prebilo varovalno ograjo na mostu in zgrmelo v globino na parkirišče.

V nesreči sta po prvih podatkih udeleženi samo ti dve vozili, so še sporočili kranjski policisti in dodali, da je cesta zaprta, dejavnosti na kraju pa še intenzivno potekajo.

Podobna nesreča se je tam že zgodila

Nesreča se je zgodila na istem mestu kot že pred dobrim letom in pol - avgusta 2016 je namreč tovorno vozilo na istem mostu po trčenju z osebnim vozilom prebilo ograjo in padlo na parkirišče spodaj. Na kranjski občini so takrat opozorili, da je prometna nesreča resno opozorilo, da je treba obvoznico čim prej obnoviti.

"Gre za državno cesto, Mestna občina Kranj in ministrstvo za infrastrukturo v zadnjih letih pa opozarjata na nujno obnovo prav cestišča in mostu na delu obvoznice mimo Savskega otoka, kjer je v globino padel tovornjak," so opozarjali.

T. K. B.