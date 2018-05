Začelo se je rušenje cestninske postaje Torovo na gorenjski avtocesti

Cestninska postaja Log bo naslednja

7. maj 2018 ob 16:48

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Na gorenjski avtocesti so stekla prva dela za rušitev cestninske postaje Torovo. Pripravljalna dela bodo predvidoma trajala teden dni, nato pa bodo začeli rušiti. Naslednja je cestninska postaja Log.

V okviru rušitev bodo najprej potekala pripravljalna dela, ki pomenijo predvsem demontažo določene cestninske in prometne opreme, izvedbo odklopov naprav in predhodno potrebnih prevezav delujočih sistemov, priključenih na optično omrežje, da bo lahko širše območje avtoceste nemoteno delovalo tudi po rušitvi postaj, so pojasnili na Darsu.

Pripravljalna dela bodo predvidoma trajala teden dni, nato sledi rušenje cestninskih postaj, "se pravi nadstrešnice, demontaža cestninskih kabin, opreme, ter rušitev betonskih otokov," so našteli na Darsu.

Sledila bo najbolj obsežna faza, v okviru katere bodo rekonstruirali plato cestninske postaje in del trase pred in za cestninsko postajo, da bo mogoče na današnjih območjih cestninskih postaj, ki so namenjene mirujočemu prometu, vzpostaviti normalen profil avtoceste in s tem dvigniti dovoljeno hitrost vožnje na 130 kilometrov na uro.

Zadnji pogoj za odstranitev in preureditev cestninskih postaj je bil sicer začetek delovanja novega sistema DarsGo s 1. aprilom.

Rušenje in prilagoditev sistemu DarsGo

Na začetku aprila je Dars sklenil dve pogodbi za rušenje in preureditev cestninskih platojev na štirih čelnih cestninskih postajah, to so Torovo, Log, Nanos in Dane, ter pet stranskih cestninskih postaj Vrhnika, Logatec, Unec, Postojna in Razdrto.

V pogodbo je vključena tudi prilagoditev novemu sistemu cestninjenja za težka tovorna vozila DarsGo na cestninski postaji Hrušica, ki pa v celoti ostaja, ker se tam tudi po uvedbi sistema DarsGo s 1. aprilom letos še vedno plačuje predornina za osebna vozila, podobno je tudi na avstrijski strani predora. Skupna pogodbena vrednost za ta dela na vseh 10 cestninskih postajah znaša 15,5 milijona evrov.

Pretočnost prometa

Na Darsu so poudarili, da bodo dela potekala tako, da bodo v največji mogoči meri zagotavljala ustrezno pretočnost prometa. "To pomeni, da bo npr. na cestninski postaji Torovo in Log skoraj ves čas zagotovljeno, da bosta v vsako smer potekala dva zožana vozna pasova," so pojasnili.

Objavo razpisa za rušitev in preureditev preostalih cestninskih postaj, in sicer šest čelnih in 12 stranskih, Dars načrtuje letošnjo jesen, izvedbo pa prihodnje leto.

G. K.