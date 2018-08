Zaradi požara v Bohinju evakuirali 75 šolarjev in učiteljev

Po intervenciji so se stanovalci vrnili v svoje prostore

3. avgust 2018 ob 08:10

Bohinj - MMC RTV SLO, STA

Iz doma Centra šolskih in obšolskih dejavnosti v Ribčevem Lazu so v četrtek zaradi požara v kotlovnici evakuirali 75 otrok in njihovih učiteljev, ti so se po gasilskem posredovanju v prostore že vrnili.

Kot so sporočili z uprave za zaščito in reševanje, se je pozno zvečer vklopil požarni alarm zaradi požara v kotlovnici. Gasilci PGD Bohinjska Bistrica so požar pogasili, pregledali in prezračili prostore ter preverili vsebnost nevarnih plinov.

Odklopili so elektriko v kotlovnici in prepovedali njeno uporabo, vodstvu doma pa svetovali, da pokličejo servis. Evakuirani otroci in njihovi učitelji so se lahko nato lahko vrnili v dom.

