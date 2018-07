Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Gozd Panovec leži med Kromberkom in Rožno Dolino ob samem robu mesta Nova Gorica. Foto: Wikipedia Commons Dodaj v

Divji prašiči našli zatočišče v mestnem gozdu Panovec

Mestni gozd Panovec je vsak dan poln tekačev, sprehajalcev, kolesarjev in drugih rekreativcev

30. julij 2018 ob 13:31

Nova Gorica - MMC RTV SLO

Številni občani, ki živijo v bližini, se pritožujejo, da jim uničujejo kmetijske pridelke in povzročajo veliko škodo ter se sprehajajo celo po njihovih dvoriščih.

Mestni gozd Panovec je vsak dan poln tekačev, sprehajalcev, kolesarjev in drugih rekreativcev, zadnja leta pa je postal tudi pribežališče divjih prašičev. Novogoriški mestni svetniki bi morali sprejeti spremembo odloka, s katerim bi lovcem dovolili skupni lov in postavljanje krmišč ter s tem večji odstrel, pa se je zalomilo.

Koliko divjih prašičev se ponoči sprehaja po Panovcu, ki je razglašen za gozd s posebnim pomenom, lovci ne vedo. Ocenjujejo, da je trop lahko velik do 50 prašičev, drugo noč pa bi jih lahko prešteli samo pet. Kljub težavam, škodi in strahu, ki ga povzročajo občanom in rekreativcem, sprememba odloka ni bila sprejeta. V svetniški skupini Goriška.si so zahtevali umik točke z dnevnega reda. Uporaba strelnega orožja v mestnem gozdu, ki ga dnevno obišče 200 ljudi, sodi med konfliktne dejavnosti, so bili prepričani v svetniški skupini Goriška.si.

Klemen Miklavič: "Za takšno odločitev smo imeli premalo časa, gradivo je bilo poslano prepozno in o tem ni odločala komisija, ki jo sestavljajo različni deležniki v tem procesu. Za takšno odločitev potrebujemo postopek, izpeljan tako, kot je treba."

"Kaj pa če se lovci ne bodo držali pravil, tako kot je treba, in če bomo imeli kakega psa, ki ga bomo peljali na sprehod, ustreljenega? Ali pa bognedaj človeka," je dodala svetnica Ana Jug, prav tako Goriška.si.

Podžupan Marko Tribušon, ki je v odsotnosti župana Mateja Arčona vodil sejo, je priznal, da so svetniki omenjeno gradivo dobili pozneje, ni pa se strinjal z umikom točke. "Svetniki niso popolnoma razumeli pomena tega odloka in nujnosti. Dejstvo je, da odlok o gozdu Panovec ureja odstrel in nadzor na celotnem območju gozda. S spremembo bi se povečal odstrel in nadzor lovcev, kar bi zagotovilo večjo varnost občanov."

S čimer pa ni prepričal večine svetnikov, ki so glasovali za umik točke z dnevnega reda. Mestna uprava bo zato morala pred ponovno obravnavo na mestnem svetu sklicati Komisijo za Panovec, ki jo sestavljajo različni strokovnjaki in člani civilne družbe.

Nataša Uršič, Radio Koper