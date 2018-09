Hitra cesta Nanos-Vipava bo nekaj časa zaprta v eno, nato pa še v drugo smer

Odstranjevanje cestninske postaje

8. september 2018 ob 17:13

Vipava - MMC RTV SLO, STA

Dars bo zaradi popravil in odstranjevanja cestninske postaje hitro cesto Nanos–Vipava proti Ljubljani zaprl predvidoma v sredo, nato bo cesta med cestninsko postajo Nanos in izvozom Vipava na začetku oktobra za dva tedna zaprta še v nasprotni smeri.

Najprej bo zaprto smerno vozišče hitre ceste med Vipavo in razcepom Nanos proti Razdrtemu oziroma v smeri Ljubljane, in sicer predvidoma do začetka oktobra. V tem času bo nasprotno smerno vozišče hitre ceste med razcepom Nanos in Vipavo odprto, so pojasnili na Darsu. Približno 10-kilometrski obvoz bo urejen po vzporedni regionalni cesti.

Taka prometna ureditev je predvidena od sredine septembra do začetka oktobra. Kot je znano, je na odseku hitre ceste med cestninsko postajo Nanos in pokritim vkopom Rebrnice zaradi popravila viadukta Boršt že zaprto smerno cestišče proti Vrtojbi, promet je na razdalji približno enega kilometra urejen dvosmerno po drugi polovici hitre ceste; dela bodo končana predvidoma na začetku oktobra.

Preusmeritev tovornega prometa

"Z italijanskimi kolegi iz družbe Autovie Venete se bomo dogovorili, da bi prek sistemov za nadzor in vodenje prometa – posameznih grafičnih prikazovalnikov prometnoinformativne signalizacije (elektronskih portalov nad avtocesto) – že v Italiji proti Sloveniji tranzitni tovorni promet preusmerjali na Fernetiče oz. avtocesto Fernetiči–Gabrk," so pojasnili na Darsu.

Z oktobrom bo cesta zaprta v nasprotno smer

V nadaljevanju del bo Dars predvidoma za dva tedna zaprl smerno vozišče hitre ceste med razcepom Nanos in Vipavo proti Vrtojbi, vendar pa bo v času te zapore že odprto nasprotno smerno vozišče, od Vipave proti Razdrtemu. Dars bo tranzitni tovorni promet prek signalizacije vodil na Fernetiče.

Tako je bilo dogovorjeno na zadnjem sestanku z izvajalcem del, zdaj morajo termine potrditi še ustrezne strokovne službe, ki potrjujejo obvoze, več naj bi bilo znano prihodnji teden. Zapora je potrebna zaradi del v sklopu pogodbe, ki je bila sklenjena aprila letos – poleg rušitev in preureditev cestninskih postaj, med katerimi je tudi Nanos, bosta obnovljena tudi voziščna konstrukcija hitre ceste Razdrto–Vipava in razcep Nanos.

Občani Vipave se zapore ne veselijo

Napovedana zapora že sproža nasprotovanje v občini Vipava, predvsem pa se nad napovedano zaporo pritožujejo prebivalci Podnanosa, ki so imeli pred leti težave zaradi gostega tovornega prometa po magistralni cesti. Po letu 2009, ko so odprli hitro cesto čez Rebernice, se je stanje izboljšalo.

Prav tako sta se vipavska občina in Dars še pred začetkom gradnje hitre ceste čez Rebernice dogovorila, da bo popravljena močno poškodovana magistralna cesta, ki so jo težki tovornjaki ob gradnji hitre ceste še dodatno poškodovali. Doslej je bil popravljen le manjši del ceste, preostali del pa je plazenje terena pod viaduktom Boršt še dodatno uničilo. Na zadnji seji občinskega sveta Vipava prejšnji četrtek so zato svetniki spraševali vodstvo občine, ali je seznanjeno z napovedanimi zaporami, predvsem pa jih je zanimalo, kako bodo ob tem ukrepali.

La. Da.