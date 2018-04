Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 5 glasov Ocenite to novico! Vrednost projekta novega mostu bo približno 1,5 milijona evrov. Foto: Miljko Lesjak Sorodne novice Krajani Mosta na Soči z veliko večino zavrnili predlog novega mostu Dodaj v

Krajani sami izbrali, kakšen bo nov most čez Sočo

Večja vloga pešcem in kolesarjem

4. april 2018 ob 10:11

Krajani Mosta na Soči so izbrali idejno rešitev načrta novega mostu čez reko Sočo. S 145 glasovi za in le dvema proti so potrdili načrt, ki ga je pripravil ljubljanski arhitekturni biro Trije arhitekti. Graditi naj bi ga začeli jeseni leta 2020.

Most bo betonski in obarvan z opečnato barvo, predvideva pa tri ločene pasove za vozila, kolesarje in pešce. Andrej Mercina iz arhitekturnega biroja Trije arhitekti je krajanom predstavil idejo, da bo avtomobilski promet vizualno odrezan s polnim zidom, na izpostavljenem robu mostu pa bo prostor za pešce in kolesarje. V nasprotju z zakritim avtomobilskim prometom bodo tako izstopali pešci in kolesarji, kar bo dalo novemu mostu poseben čar.

Vrednost projekta je po prvih ocenah projektantov okoli 1,5 milijona evrov. Od tega bo približno polovico zneska pokrila Direkcija za infrastrukturo, preostanek pa bo morala zagotoviti Občina Tolmin.

Prvotne načrte direkcije so domačini Mosta na Soči na zboru krajanov novembra lani zavrnili, saj so menili, da je predvidena podoba mostu neprimerna. Direkcija jim je dala možnost, da v treh mesecih sami najdejo arhitekturni biro, ki bo pripravil novo projektno rešitev.

Tomaž Willenpart iz direkcije je pojasnil, da bo zaradi novega načrta treba pripraviti novo projektno dokumentacijo. Dela se bodo verjetno začela jeseni 2020.

A. S.