Študentje arhitekture predstavili nove zamisli za tolminske terme

Občina je 10 hektarjev veliko zemljišče na elitni sončni lokaciji od države odkupila že leta 2008

29. maj 2017 ob 11:43

Tolmin - MMC RTV SLO

Trideset študentov arhitekture je pripravilo tri idejne zasnove, kako bi lahko na območju nekdanjega strelišča nad Žabčami pri Tolminu uredili termalni kompleks. Poimenovali so ga Šance, po domačem imenu območja, ki naj bi bilo naseljeno že v železni dobi.

Zamisel o termalnem kompleksu na Tolminskem sicer ni nova. Občina je deset hektarjev veliko zemljišče na elitni sončni lokaciji od države odkupila že leta 2008, a doslej jim z morebitnimi vlagatelji od Dubaja do Anglije in Švice večmilijonskega projekta ni uspelo uresničiti.

Gre bolj za ideje kot pravo študijo, je najprej poudaril mentor študentov, magister Tomaž Krušec: "To je študentska delavnica, s poudarkom na študentska. To pomeni, da v nobenem primeru to niso realni projekti, pa vendar so to neke neobremenjene, nedolžne, hkrati zelo radikalne in iskrene misli nekega dela populacije, ki je izrazito ambiciozen in delaven."

Prva zamisel predvideva stavbe v obliki balvanov, druga v obliki kamnitih zidov, tretja pa kot skorajda lebdeče stavbe. "Naša ekipa se je odločila arhitekturno zasnovo oblikovati tako, da objekt načeloma postane most. Menimo, da taka zasnova najmanj poseže v naravo in najbolj spoštuje okolje," pravi študent petega letnika Sebastjan Piber.

Občina Tolmin je za 10 hektarjev veliko zemljišče leta 2008 odštela 250.000 evrov. Z idejo o termah so se v preteklosti spogledovali nekateri domači in tuji vlagatelji. "Tisti, ki so bili v preteklosti tukaj, niso več aktualni. V tem trenutku lahko rečem, da je bilo nekaj stikov z nekaterimi, ki so se zanimali za to lokacijo. Ključna ovira na tem zemljišču je dostop. Dostop želimo reševati skozi podrobni občinski prostorski načrt," pravi tolminski župan Uroš Brežan. Tega se bodo lotili letošnjo jesen.

Mariša Bizjak, Radio Koper