Vinogradniške jaslice na Benčinovi kmetiji

V Ložah na Vipavskem izvirne jaslice

30. december 2016 ob 19:13

Nova Gorica - MMC RTV SLO

Na vinsko-vinogradniški kmetiji Benčina je ob Sveti družini zbranih 12 likov v naravni velikosti, ki prikazujejo vinogradniške in druge kmečke običaje na Vipavskem.

Že šesto leto zapored je Benčinova vinska domačija v Ložah na zgornjem Vipavskem v teh prazničnih dneh odeta v še slovesnejšo podobo. Na domačem vrtu namreč postavijo izvirne »vinogradniške jaslice«. Gospodar Dušan Benčina pravi, da se mu je ideja porodila pred šestimi leti: "Poleg klasičnih jaslic s Sveto družino sem hotel pokazati še življenje in delo na naši, oziroma sploh na vipavskih vinskih domačijah. Začel sem le z dvema, tremi liki – obiralcem grozdja, kletarjem, gospodinjo pri krušni peči… Potem sem vsako leto to praznično zgodbo dopolnjeval. Zdaj imam ducat likov, torej dvanajst figur, ki prikazujejo naša kmečka opravila. Letošnja novost je čebelar. Vse figure obkroža trideset ovac. Seveda pa je prvi poudarek na Sveti družini."

Benčinovo idejo uresničil vipavski umetnik

Gospodar Dušan je imel idejo, za uresničitev pa je potreboval mojstra. Našel ga je v Vipavi. Oton Naglost je njegovo vizijo vinogradniških jaslic uresničil. V naravni velikosti je iz lesa izdelal moške in ženske figure. Zanimive se poslikave obrazov, predvsem pa je zanimiv prikaz vseh kmečkih opravil. Dušan Benčina jih nekaj našteje: »V Vipavski dolini smo skoraj vse trte že obrezali. Torej v teh vinogradniških jaslicah ne sme manjkati prikaz obrezovanja trt. Zatem imamo figuro, ki ponazarja škropljenje trt. Pa seveda je tu kletar, ki pripravlja sode. Tri vogale hiše drži ženska – zato je v naših jaslicah izjemno pomembna: kot kuharica, kot gostoljubna točajka, pa pri krušni peči, kjer peče naš slastni kruh…Tu je še čebelar. Da, tudi sam sem se pred leti intenzivno ukvarjal s čebelarstvom, zdaj pa mi ob obilici dela s trtami za čebelarjenje žal zmanjkuje časa. Ker smo poleg vinsko-vinogradniške kmetije tudi sadjarska – seveda ne sme manjkati niti ponudba sadja v naših jaslicah. Vse to vidite v figurah,ki jih je res odlično upodobil naš vipavski umetnik Oton Naglost. Liki so veliki do meter osemdeset centimetrov, torej so v naši, človeški višini in podobi. Zato tudi delujejo toliko bolj realistično.«

Obisk je izjemen

Ob našem obisku Benčinovih je bilo okrog jaslic kar nekaj radovednežev. Družina Vodopivčevih iz Kamenj si je vzela cel dan za ogled različnih jaslic po Sloveniji. Povedali so: "Bili smo na Brezjah, pa v Ljubljani… Ko smo se vračali domov, smo slišali še za te naše posebne vipavske jaslice. Prišli smo, in res smo navdušeni. Lepo je prikazano to naše vipavsko kmečko izročilo. Predvsem zdaj, zvečer, ko so Benčinove jaslice tako lepo osvetljene, pridejo vsi kmečki liki še toliko bolj do izraza."

Danica Benčina, gospodinja z vinogradniške kmetije v Ložah v zgornji Vipavski dolini, pritrjuje: "Jaslice res množično obiskujejo otroci iz vrtcev in šol, pa domačini od blizu in daleč. Opravila v vinogradu, ki jih tu prikazujemo, so marsikje že pozabljena. Mi stavimo na tradicijo – in v vinogradniških jaslicah jo lahko nazorno prikažemo." In ker je v teh prazničnih dneh pri Benčinovih tudi veliko kupcev njihovih vin, gospodar tako združi prijetno s koristnim: "Pridejo po vino, hkrati pa lahko – vsaj v jaslicah – vidijo, kaj vse mora kmet narediti v vinogradu in kleti, da pride do žlahtne kapljice. Koliko znoja je potrebnega za vrhunska vina," poudari Dušan Benčina.

»Lepo rdeče« je letošnja novost

Pri Benčinovih pred vsakimi decembrskimi prazniki poskrbijo za »vinsko« novost. Letos je to »Lepo rdeče«… Gre za merlot, ki je bil maceriran le osem ur, potem pa je šlo to rdeče grozdje skozi enak vinski postopek, kot je predviden za bela vina. Gospodar Benčina je povedal, da je za to novo vino izbral le najboljše grozde merlota s prvovrstnih leg. In vino je res krasne sveže barve, fermentacija pri nizkih temperaturah pa mu je omogočila lepó zaokroženo aromo. Tudi sicer je z letošnjim letnikom gospodar zadovoljen: "Grozdja je bilo resda precej manj. Pobrala ga je suša. Je pa bilo vse, kar je na trtah dozorelo, vrhunske kakovosti. Tako po kislinah, kot po sladkornih stopnjah. In vina so odlična. V kleti imam letos res samo vrhunska vina. Predvsem pa sem zadovoljen z rdečimi sortami. Letos imajo izjemno barvo in enkraten okus."

Na Benčinovi kmetiji imajo deset hektarjev vinogradov, na katerih raste okoli 50 tisoč trt. Večina jih je na strmih obronkih Vipavske doline. Razmerje med belimi in rdečimi sortami je v prid belih – dve tretjini je svetlega, tretjina pa temnega grozdja.

Božični Medun

Najboljše grozdje pri Benčinovih sušijo. Lani so tako pridelali, prikletarili vrhunski Medun. V pozni jeseni, že skoraj zimi, so potrgali cabernet sauvignon na najboljših legah na Erzelju in v Ložah, in ga dali sušit vse do Božiča. Med sušenjem se je sladkorna stopnja dvignila izjemno visoko, kar prek 200 oexelov. Iz 1.800 kilogramov grozdja, ki so ga potrgali oktobra – so po »božičnem« mletju in »štefanovem prešanju« - stisnili 300 litrov sladkega nektarja. V sodih mora zoreti več kot leto dni. Benčinovi so vino iz sušenega grozdja poimenovali Medun. Dušan Benčina je povedal, da so do tega imena prišli skupaj s prijatelji: "Ko sem prvo leto sušil grozdje in po več kot letu dni od stiskanja ponudil prvo sladko vino na pokušino, so si bili prijatelji v kleti enotni, da je ta vinska kapljica sladka kot med. Pa ne le da je sladka, da tudi diši kot med. In tako se je spontano pojavilo ime »Medun«."

Mojca Dumančič, TV Slovenija