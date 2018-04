Gosposvetska cesta in Dalmatinova ulica bosta tri mesece neprevozni

Koridorje za pešče in kolesarje bodo sproti prilagajali

3. april 2018 ob 07:42

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA, Radio Slovenija

V središču Ljubljane zaradi obnove in preureditve zapirajo za ves promet Gosposvetsko cesto in del Dalmatinove ulice do Miklošičeve ceste. Tako bo po napovedih mestnega vodstva do 30. junija, ko naj bi na obeh prometnicah obnovili infrastrukturo.

Za pešce in kolesarje bodo vzpostavili koridorje ob gradbišču, ki jih bodo sproti prilagajali poteku del, ali pa bodo označili druge obhodne ali obvozne poti.

Mestni avtobusi bodo vozili po spremenjenih trasah, na Tivolski cesti bodo uredili začasno avtobusno postajališče, tista na Gosposvetski cesti in Dalmatinovi ulici pa bo v času zapore ukinjena.

Križišče Slovenske in Gosposvetske ceste bo v tem času prevozno le za avtobuse Ljubljanskega potniškega prometa, kolesarje, intervencijska vozila in imetnike dovoljenj za Slovensko cesto. Tudi na severnem delu Slovenske ceste, na območju Bavarskega dvora, bo veljala spremenjena začasna prometna ureditev, po kateri bo izvoz mogoč le proti Tivolski cesti.

Vsaj na začetku je pričakovati precejšnje dodatne prometne težave, na ljubljanski občini zato pozivajo k strpnosti. Kolone vozil pričakujejo že v Šiški in za Bežigradom. Tivolska in Bleiweissova cesta, kamor bo preusmerjen promet z Gosposvetske in Dalmatinove, pa bosta vsaj do poletja najbolj obremenjeni prometnici v Ljubljani. Posebej obremenjena bodo križišča Tivolske s Tržaško, Celovško in Dunajsko/Slovensko cesto.

Najprej arheologi, nato obnova

Dela naj bi končali do poletja. Najprej bodo svoje raziskave nadaljevali arheologi, ki naj bi dobili tudi okrepitve. Nato bodo delavci podjetij KPL in Hidrotehnik obnovili vodovod, kanalizacijo, plinovod, vročevod in javno razsvetljavo.

Kako bo po prenovi?

Nova podoba Gosposvetske ceste bo sledila videzu Slovenske ceste, poleg tega bodo zasadili drevored, tlakovali trg pred evangeličansko cerkvijo ter na križiščih, prehodih in avtobusnih postajališčih uredili tudi taktilne oznake za slepe. Na Dalmatinovi ulici bodo ohranili obstoječo enosmerno ureditev. Z zoženjem voznih pasov bodo na severni strani ulice pridobili dodaten prostor za vzpostavitev kolesarske steze proti zahodu, med parkirnimi mesti pa je predvidena ureditev enostranskega drevoreda.

Posel s prenovo Gosposvetske ceste, Dalmatinove ulice in severnega dela Slovenske ceste sta sicer dobili družbi KPL in Hidrotehnik, ki sta oddali skupno ponudbo. Dela so nekoliko zamaknile zimske razmere. Na občini so že pred časom napovedali, da bo izbrani izvajalec moral najprej prenoviti Gosposvetsko cesto, nato Dalmatinovo in v naslednji fazi še del Slovenske ceste na odseku med Gosposvetsko in Trdinovo ulico.

A. S.