"Homofobija je znotraj romske skupnosti zelo močno prisotna"

Večplastna diskriminacija Romov, ki so del LGBT-skupnosti

16. junij 2017 ob 14:22,

zadnji poseg: 16. junij 2017 ob 14:23

Strasbourg - MMC RTV SLO

Romi, ki so del LGBT-skupnosti, v romski skupnosti doživljajo homofobijo, v LGBT-skupnosti večinskega prebivalstva pa mnogokrat naletijo na diskriminacijo, samo zato, ker so Romi. Čeprav se o tem v Sloveniji javno še ne govori, so zato toliko glasnejši romski posamezniki in društva v tujini.

Ena izmed prvih romskih LGBT-organizacij, ki je na evropske ustanove poslala dopis, s katerim je opozorila na večplastno diskriminacijo Romov, ki so tudi del LGBT-skupnosti, je bilo češko društvo Ara Art. Predstavnik društva, David Tišler, Rom, ki je tudi istospolno usmerjen, je povedal, da so z ustanovitvijo društva, ki bi se zavzemalo za pravice Romov LGBT, odlašali kar nekaj let, saj tovrstnih organizacij v Evropi takrat pravzaprav še ni bilo.

"Predtem smo imeli kar nekaj debat s samo romsko skupnostjo, posneli smo tudi dva krajša dokumentarna filma o romski LGBT-manjšini, danes, tri leta po ustanovitvi pa že nudimo svetovanja za posameznike iz romske LGBT-skupnosti in njihove starše. Tako da nam lahko pišejo, nas pokličejo in se z njimi sestanemo ter pogovorimo o njihovih težavah. Moja izkušnja je bila sicer nekoliko drugačna. Dolga leta sem na Češkem deloval zgolj kot romski aktivist, zato so Romi, ko sem se pridružil romskemu LGBT-gibanju, že vedeli, da sem gej. In kar je najlepše, so me kot takega tudi sprejeli," je še povedal Tišler.

Tudi na Madžarskem imajo Romi, ki so del LGBT-skupnosti, vse več podpore, ne samo znotraj nevladnega sektorja, vendar tudi pri nekaterih javnih zavodih in institucijah. Dezső Máté, mladi raziskovalec in doktorski kandidat na Fakulteti za družbene vede v Budimpešti, bo konec junija eden redkih Romov na Madžarskem, ki bo uspešno zagovarjal doktorsko delo, za katerega je izvedel obsežnejšo raziskavo o identiteti Romov, ki so dosegli visoko izobrazbo, in kako ta vpliva na lastno identiteto in sprejemanje pri romski skupnosti. Prav tako je, kot romski LGBT-aktivist, izvedel raziskavo o primerih, v katerih so bili mladi Romi večplastno diskriminirani, šlo je tudi za primere, kjer so bile njihove človekove pravice kršene, ne samo zato, ker so Romi, ampak tudi ker so pripadniki LGBT-skupnosti.

"Homofobija je znotraj romske skupnosti zelo močno prisotna. Čeprav smo Romi že zaradi etnične pripadnosti velikokrat diskriminirani, bi si od lastne skupnosti želeli, da bi nas vsaj ta bolj razumela, ker smo, tako kot smo Romi, tudi del LGBT-skupnosti. Mislim, da je pred nami še zelo dolga pot, saj smo na to pot, o kateri se do zdaj pravzaprav ni govorilo, niti na lokalni niti na evropski ravni, šele stopili," je povedal Máté.

V juniju, ki je znan tudi kot mesec ponosa in z različnimi paradi ponosa po Evropi LGBT-skupnost opozarja na svoje pravice, je v Strasbourgu Svet Evrope organiziral prvo srečanje in konferenco na temo Romov v LGBT-skupnosti. Ker gre za relativno sveže gibanje v Evropi, je tovrstno srečanje mnogim ponudilo prve izhodiščne informacije o odprtju organizacije za Rome, ki so tudi del LGBT-skupnosti. Romi pa so se s transparenti v romskem jeziku in veliko romsko zastavo priključili tudi večtisočglavi množici na Paradi ponosa v Strasbourgu.

Sandi Horvat, Radio Slovenija