Izpiral strupeni zabojnik, zastrupil policijske računalničarje

Izsledke vzorcev na policiji še čakajo

4. april 2018 ob 21:49

Koper - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Skupina uslužbencev oddelka za informatiko koprske policije je več dni vdihovala strupeno snov, ki je iztekla v okolje, potem ko je vzdrževalec v bližini njihovih pisarn izpiral zabojnik.

V IBC-zabojnikih v pristanišča dovažajo t. i. aktivatorje ladijskega goriva. Ker gre običajno za zelo strupene snovi, jih skladiščijo v prostorih za posebne tovore. Toda eden se je očitno – po naših informacijah prek enega od špediterjev – pojavil zunaj pristaniške ograje in končal ... v garaži koprske policije.

Njihov vzdrževalec, očitno za zasebne potrebe na njivi, se je lotil čiščenja ne povsem prazne notranjosti zabojnika, čeprav je bila na njem oznaka visoko rakotvorno. Z nevarno kemijo obogatena voda je stekla v okolico.

V isti stavbi, kot so policijske avtomehanične delavnice, ima pisarne tudi služba za informatiko. Pet informatikov je dva tedna tožilo o glavobolu, dihalnih težavah, solzenju, zatekanju jezika, prebavnih motnjah.

Pomoč so konec prejšnjega tedna poiskali vsak pri svojem zdravniku. Na centru za klinično toksikologijo ljubljanskega UKC-ja so nam potrdili, da so iz koprske ambulante prejeli klic s prošnjo za navodila, kako naj ravnajo z zastrupljencem.

Vsi informatiki so že spet v službi, vendar pa zdaj delajo v drugih prostorih.

Okoliščine še vedno ugotavljajo

Vzdrževalec naj bi svoje ravnanje želel prikriti in v petek popoldne na lastno pest poklical koprsko komunalo, naj izlitje izčrpa in nevtralizira. Da so prejeli klic, so v Komunali potrdili, na terenu nato ugotovili, da je voda v kanalu ob policijski zgradbi bela in se peni, zato so obvestili številko 112, a na koncu ni ukrepal nihče.

"Za zdaj zadeva še ni popolnoma sanirana, saj še niso ugotovljene vse okoliščine," je pojasnila tiskovna predstavnica Policijske uprave Koper Anita Leskovec.

Lahkomiselnega vzdrževalca očitno čaka pregon. "Uvedli smo notranjevarnostni postopek, hkrati pa ugotovili tudi sum storitve kaznivega dejanja onesnaževanja in uničevanje okolja," dodaja Leskovčeva.

Na policiji še čakajo izsledke vzorcev, ki bodo natančno razkrili, katere kemikalije so ogrozile zdravje njihovih računalničarjev.

VIDEO Ogroženo zdravje zaposlenih na koprski policiji

T. H., Eugenija Carl/TV Slovenija