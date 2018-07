Karitas pomagal skoraj 200 gospodinjstvom, ki jih je prizadela toča

Koliko škode je povzročilo neurje, bo znano konec meseca

3. julij 2018 ob 16:40

Črnomelj - MMC RTV SLO, STA

Komisija črnomaljske župnijske Karitas je do zdaj pomagala nekaj manj kot 200 črnomaljskim in semiškim gospodinjstvom, ki jih je 8. junija prizadela toča, do zdaj so gospodinjstvom razdelili nekaj več kot 145.000 evrov denarne pomoči.

Višina dodeljene pomoči je odvisna od škode, socialnoekonomskega stanja, zavarovanja in drugih zagotovljenih ali že danih virov pomoči, so sporočili iz Karitasa. Pomoč ves čas usklajujejo z občino, centri za socialno delo in drugimi humanitarnimi organizacijami v črnomaljski občini.

Karitas je do zdaj zbral nekaj manj kot 181.00 evrov denarne pomoči. Poudarili so, da je Karitas na območju Črnomlja končal zbiranje prošenj in jih zbira le še za semiško območje, kjer je junijska toča prizadela le posamezna gospodinjstva. Karitas bo prihodnje dni prvo pomoč pri najbolj prizadetih gospodinjstvih dopolnil še z dodatno drugo fazo pomoči.

Potrebna bo nadaljnja pomoč

"Škoda na hišah in gospodarskih poslopjih je zelo velika in kliče po nadaljnji solidarnosti. Širše posledice neurja, kot so uničene poljščine, premočena notranja oprema, podi in izolacije ter druga škoda, se bo pokazala šele čez daljši čas," so poudarili na Karitasu.

Dozdajšnja ocena skupne škode v občini sicer presega 20 milijonov evrov, njen končni znesek pa bo znan predvidoma konec julija.

Neurje je posebej veliko škode povzročilo v Črnomlju in njegovi okolici. Zavarovalnica Sava ima v tem delu Slovenije razmeroma visok tržni delež. V zavarovalnici tako ocenjujejo, da bodo izplačali za več kot pet milijonov evrov odškodnin.

.

Črnomaljska županja Mojca Čemas Stjepanovič je povedala, da je toča poškodovala približno 1.500 objektov. Na Semiškem je toča povzročila manj škode. Po dozdajšnjih podatkih okvirna ocena dosega približno 100.000 evrov, je dodala semiška županja Polona Kambič.

Sa. J.