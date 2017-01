Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči V času hladne vojne so 80 metrov pod površjem zgradili 500 metrov hodnikov in šest podzemnih sob. Foto: MMC RTV SLO

Kočevska turistična atrakcija bo nekdanji tajni bunker

Med ogledom bodo obiskovalci morali upoštevati stroga varnostna pravila

11. januar 2017 ob 19:20

Kočevje - Televizija Slovenija

Ministrstvo za obrambo se je odločilo, da sprejme pobudo kočevske občine in ji za turizem da v najem tajni bunker, za katerega javnost ni vedela, da obstaja.

Na območju Kočevske je bilo v času Jugoslavije veliko zaprto vojaško območje, kamor navadni državljani niso imeli dostopa, nad njim pa je bedel komunistični politik Matija Maček. Nekatera območja so še vedno zaprta, po 25 letih samostojne Slovenije pa se to počasi le spreminja.

Ministrstvo za obrambo se je odločilo, da sprejme pobudo kočevske občine in za turistične namene da v najem tajni bunker, za katerega javnost vse do zdaj sploh ni vedela, da obstaja. Gozd nad vasjo Škrilj ostaja še naprej zaprto vojaško območje, zato bo ogled po 1. juniju mogoč le v organizirani skupini. Med ogledom bodo morali obiskovalci upoštevati stroga varnostna pravila.

"Gre za objekte ki so na neki način ostanek hladne vojne v tem prostoru in tudi pomemben del slovenske zgodovine. Vsakdo lahko zavzame stališče, kakšen del zgodovine je to bil, prav pa je, da jo poznamo," je dejala župan Kočevja Vladimir Prebilič.

V času hladne vojne so 80 metrov pod površjem zgradili 500 metrov hodnikov in šest podzemnih sob. Bunker ima svoje vodno zajetje in dva generatorja za proizvodnjo električne energije. "Možno je ostati praktično sto dni brez zunanje pomoči, tudi če bi prišlo do atomskega udara. Predvidevala se je možnost, da bi se uporabilo nuklearno orožje proti Jugoslaviji, in za te namene so bili zgrajeni ti objekti," je še pojasnil kočevski župan.

Barbara Renčof, TV Slovenija