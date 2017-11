Koprska podružnica ugledne moskovske univerze je prva v EU-ju

Po zaposljivosti študentov takoj za Stanfordom in Oxfordom

20. november 2017 ob 19:55

Koper - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

V Kopru so slovesno odprli podružnico Moskovske državne univerze Lomonosov. Gre za prvo podružnico znamenite univerze v Evropski uniji.

Moskovska univerza že ima nekaj podružnic - predvsem v državah nekdanje Sovjetske zveze, pa tudi na Kitajskem in v Iranu. Povsod uživa velik ugled, po zaposljivosti diplomantov se uvršča na tretje mesto, za Stanfordom in Oxfordom.

Na slavnostni akademiji in ob zvokih himn obeh univerz so tako danes predstavniki Univerze na Primorskem in moskovske univerze podpisali ustanovni akt. V Kopru je predviden izobraževalni program s področja ekonomije in financ. Obe univerzi si seveda želita še več študentov - ti kadri se bodo lahko zaposlovali v ruskih podjetjih v EU-ju in v evropskih podjetjih v Rusiji.

"Pričakujem, da bo po tistem univerzalnem vzorcu, po katerem delujeta znanost in gospodarstvo, to pomenilo velik napredek na enem in drugem področju - ne samo za Koper, ampak tudi za regijo in državo. Zavedati se moramo - in to je naša prednost, da Koprčani živimo v osrčju Evrope, v osrčju Srednje Evrope, in zato imamo radi tako tisto točko, na kateri sonce zahaja, kot tudi tisto, na kateri vzhaja. Čas je, da se Evropa poveže v celoto sodelujočih delov," je dejal rektor Univerze na Primorskem Dragan Marušič.

Študij je že zaživel, v program je že vpisanih nekaj študentov, prav tako v Moskvi - prihodnje leto bo možnost tudi za izmenjavo. Letna šolnina znaša 7000 evrov, ampak v Kopru zagotavljajo, da bo skupni gospodarski sklad zagotavljal štipendiranje študentov.

T. H., Elen Batista Štader/TV Slovenija