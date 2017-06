Korošci zahtevali izgradnjo 3. razvojne osi in zagrozili z nepokorščino

Pravijo, da so cesto že zdavnaj plačali

5. junij 2017 ob 18:35

Ravne na Koroškem - MMC RTV SLO/STA

V središču Raven na Koroškem je na shodu v podporo izgradnji 3. razvojne osi okoli 400 ljudi izrazilo pričakovanje, da bo država čim prej zgradila hitro cesto na Koroško.

"Korošci sporočamo Ljubljani, da je dovolj čakanja. Več kot 40 let čakamo na to cesto, resnično smo že nestrpni in pričakujemo, da bo prišlo do izgradnje," je na Ravnah dejal koordinator Mladinske iniciative za 3. razvojno os Aljaž Verhovnik. Razlogi, zakaj je nujna izgradnja hitre ceste na Koroško, so po njegovih besedah povezani z razvojnimi priložnostmi, novimi delovnimi mesti in socialno stabilnostjo regije. Zelo pomemben vidik je tudi varnost, je poudaril Verhovnik in ob tem dodal, da se dnevno več kot 5.000 Korošcev vozi po nevarni cesti s Koroške proti Arji vasi.

Po njegovih besedah si gospodarstvi Koroške in Savinjsko-Šaleške v enem letu s plačili davščin državi plačata vrednost celotnega severnega dela 3. razvojne osi. Spomnil je tudi na napoved ministra za infrastrukturo Petra Gašperšiča, da bo država s predstavniki regije v juniju podpisala dogovor oz. protokol o izgradnji ceste.

"Če je vlada s časovnico obljubila, da se bomo leta 2023 peljali po hitri cesti do Slovenj Gradca, potem Korošci pričakujemo, da se bomo najpozneje do leta 2025 peljali tudi med Slovenj Gradcem in Holmcem. To je zahteva, ne prošnja. To cesto smo Korošci z našimi žulji že zdavnaj plačali, zato je konec izgovorov," je dejal Verhovnik in napovedal, da bo mladinska iniciativa spremljala vsak korak Ljubljane v zvezi s hitro cesto in če se v prestolnici ne bodo držali začrtanega, Verhovnik napoveduje državljansko nepokorščino.

Shoda so se udeležili tudi župani več koroških občin, predstavniki gospodarstva in obrti, vsi trije koroški poslanci ter predstavniki savinjsko-šaleške regije, ki so zahteve soglasno podprli.

