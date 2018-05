Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Dotrajana kuhinja ptujskega vrtca. Foto: Radio Koper Dodaj v

Kuhinja ptujskega vrtca nujno potrebuje nove prostore

Je rešitev v nekdanjih mehaničnih delavnicah?

16. maj 2018 ob 12:14

Ptuj - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Vodstvo ptujskega vrtca si prizadeva, da bi uredili novo centralno kuhinjo. V prostorih praznih mehaničnih delavnic bi lahko združili tudi upravne pisarne in nov oddelek vrtca.

V nekdanjih mehaničnih delavnicah pod ptujskim gradom je dovolj prostora, da bi Vrtec Ptuj lahko dobil nove upravne pisarne, obenem pa tudi novo centralno kuhinjo. Oboje vodstvo vrtca obravnava kot nujno, sploh zdajšnja kuhinja ne bo več dolgo vzdržala inšpekcijskih pregledov.

"V zdajšnje prostore centralne kuhinje je treba nenehno vlagati. Dotrajana je vsa napeljava, stroji občasno odpovedujejo, lani smo sicer zamenjali en del keramike, a še vedno je veliko težav – tudi s prezračevanjem," pojasnjuje ravnateljica vrtca Marija Vučak.

O novih prostorih centralne kuhinje se je Vučakova pogovarjala tudi z vodstvom mestne občine, kjer pa nimajo predvidenih sredstev za ureditev. A ukrepi bodo nujni, še dodaja ravnateljica, sploh zato, ker se tam pripravljajo vsi obroki za približno tisoč otrok in si zaprtja kuhinje, ki je bila zgrajena v začetku 80. let, ne morejo privoščiti.

Na isti lokaciji kot nova kuhinja bi lahko delovala tudi uprava vrtca, ki še naprej ostaja v najetih prostorih na obrobju mesta. Tja so se preselili pred tremi leti, ko so zaradi posedanja stropa in dotrajanosti stavbe zapustili pisarne v mestnem središču. Zdaj vsak mesec plačujejo najemnino, v treh letih so v ta namen porabili skoraj sto tisoč evrov. "Ob tem pa imamo še dodatne stroške, ker moramo ob prostorih uprave občasno najemati še druge prostore. Sploh za izobraževalne dejavnosti in vzgojiteljske zbore," še pojasnjuje Vučakova, ki je prepričana, da bi vse te dejavnosti lahko brez prostorske stiske izvajali v urejenih prostorih nekdanjih mehaničnih delavnic.

A ne samo kuhinje in prostorov uprave, v nekdanjih mehaničnih delavnicah, ki zdaj samevajo, vrtec pa jih je pred leti dobil v brezplačno uporabo, bi lahko dolgoročno uredili tudi kakšen nov oddelek vrtca. Tako bi rešili vprašanje zagotavljanja prostorskih normativov, še en pozitivni vidik ureditve novih prostorov poudarja Vučakova.

Škarje in platno sta v rokah mestne občine, od tam pa do zdaj ni bilo jasnega signala, da bi ugodili načrtom vrtca. Toda ureditev starih mehaničnih delavnic bi terjala finančna sredstva, ki pa jih v proračunu ni.

Danijel Poslek, Radio Slovenija