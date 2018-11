Letališču Prilozje pri Metliki se obetajo boljši časi

Podpis dogovora o sodelovanju

25. november 2018 ob 13:03

Metlika - MMC RTV SLO, STA

Vzletišču Prilozje pri Metliki naj bi predvidoma do leta 2022 podaljšali vzletno-pristajalno stezo in uredili vso potrebno infrastrukturo. Naložbeni vložek naj bi terjal vsaj milijon evrov.

Metliška občina, Aeroklub Bela krajina in dolenjski poslovnež Ivan Kralj so nedavno podpisali dogovor o sodelovanju pri razvoju športno-turističnega vzletišča v Prilozju pri Metliki.

Metliški župan Darko Zevnik je povedal, da so na občini v prostorskih aktih že zagotovili pogoje za nadaljnji razvoj vzletišča oz. letališča, ki leži v bližini Kolpe in kampa Podzemelj. Pri svojih načrtih pa računajo na evropsko in drugo denarno podporo.

Sicer pa so predpogoj za omenjeni razvoj tamkajšnja zemljišča, katerih lastnik je poleg metliške občine in posameznikov Kmetijska zadruga Krka iz Novega mesta. Ta je lastnica dobrih deset hektarjev na območju letališča, 90 odstotkov njenega zemljišča pa predstavlja letališka steza, katere lastnik bo z nakupom v kratkem postal omenjeni Kralj. Župan je dodal, da bo Kralj nakup v kratkem končal in da za razvoj letališča že pripravljajo idejne zasnove. Sicer pa nameravajo prihodnje leto pripraviti projektno dokumentacijo, s katero bi leta 2020 kandidirali na ustreznih razpisih. Predvidoma leto pozneje bi lahko projekt, od katerega si obetajo okrepitev območnega turističnega razvoja, končali, je ocenil. Predvidevajo tudi možnost izvedbe različnih prireditev. Ena takih bo, denimo, spomladi padalski miting, poleg športno-turistični storitev pa računajo še na panoramske lete. Oživeli bi tudi šolo letenja in padalstva, je še povedal Zevnik. Kralj je ob podpisu omenjenega dogovora dejal, da je zanj pomembno, da je metliška občina v prostorskih aktih zagotovila možnosti za nadaljnji razvoj vzletišča, kot sta podaljšanje vzletno-pristajalne steze in ureditev pripadajoče infrastrukture. Okrepljena turistična ponudba

Radi bi, da bi letališče dobilo ustrezen status, letalstvo in padalstvo pa želijo vključiti v belokranjsko turistično ponudbo. Kralj je med načrti navedel še gradnjo letališkega hangarja, gostinske infrastrukture in pozneje morda še manjšega hotela. Podaljšali bi radi letališko stezo in jo asfaltirali ter s tem ustvarili pogoje za pristajanje in vzletanje nekoliko večjih letal, je še povedal Kralj. Omenjeno travnato športno letališče leži zahodno od vasi Prilozje, njegovo idilično okolje je tudi občasno prizorišče različnih prireditev. Ob letališču je tudi ena od geodetskih točk ničelnega reda oz. ena od šestih točk sodobne kombinirane državne geodetske mreže.

Al. Ma.