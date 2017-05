Ljubljana do leta 2025 z več kot 300 tisoč prebivalci

Razlogov za povečevanje prebivalstva niso preučevali

14. maj 2017 ob 17:25

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Če se bodo gibanja preteklih let nadaljevala, bo Ljubljana do leta 2025 najverjetneje imela več kot 300 tisoč prebivalcev. Povečalo se bo tudi prebivalstvo obljubljanskih občin.

Po napovedi, ki so jo na podlagi statičnih podatkov pred časom pripravili v okviru projekta Zlati kamen, so namreč med občinami, kjer se bo število prebivalcev do leta 2025 najbolj povečalo, tudi Domžale, Škofljica, Grosuplje, Kamnik, Medvode, Ivančna Gorica, Brezovica, Mengeš in Vrhnika.

Povečalo naj bi se denimo tudi prebivalstvo Kranja, med večjimi urbanimi središči pa še Kopra in Novega mesta. V Mariboru naj bi število prebivalcev ostalo približno enako, naj bi se pa povečalo v bližnjih občinah Rače - Fram, Hoče - Slivnica in Lenart.

V projektu Zlati kamen so pojasnili, da razlogov za večanje prebivalstva v posamezni občini niso preučevali, v primeru zadnjih treh omenjenih občin pa bi bila lahko ena od razlag bližina Maribora in dejstvo, da se nekateri raje kot za življenje v samem mestu odločijo za okoliške kraje v bolj zelenem okolju, kjer imajo tudi veliko več možnosti, če se odločijo za hišo.

