Džamijska ulica bo romala pred ustavne sodnike

Pobuda ustavne presoje že pripravljena

25. oktober 2017 ob 20:24

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Dober mesec po tem, ko so ljubljanski mestni svetniki potrdili ime Džamijska ulica, bo o novem poimenovanju odločalo ustavno sodišče. Pobudo za presojo so pripravili tamkajšnji prebivalci.

Ustavno pobudo za presojo imena so pripravili prebivalci četrtne skupnosti Bežigrad, novemu imenu pa nasprotujeta tudi stranki SDS in NSi. Ustavna pobuda je pripravljena, na sodišče pa jo bodo posredovali v naslednjih dneh.

Gre za kratko ulico, ki že nekaj časa buri duhove. Povezuje Parmovo ulico in džamijo, imenovala pa naj bi se Džamijska ulica, so potrdili v mestnem svetu. Čeprav so mestni svetniki z večino glasov - 24 za in 9 proti - potrdili Džamijsko ulico, brez zapletov ni šlo.

Proti so bili namreč svetniki SDS-a in Nove Slovenije, zaplet pa je na seji nastal zaradi besed svetnika in tajnika Islamske skupnosti Nevzeta Porića. "Zapomnili si bomo, kdo je bil proti!" je opozoril Porić. Mestna svetnica SDS-a Mojca Škrinjar pa mu je odvrnila, da izjavo razume kot grožnjo.

Ustavna presoja o Džamijski ulici je po naših informacijah že pripravljena, kar je potrdila tudi svetnica SDS-a Škrinjarjeva. Po naših informacijah so pri pisanju pobude sodelovali tudi nekateri znani odvetniki, ki pa so nastop pred kamero zavrnili. Poimenovanju nasprotujejo tudi nekateri okoliški prebivalci, ime pa se sicer ne zdi sporno mimoidočim, ki jih je ujela kamera TV Slovenija.

Končno odločitev bo sprejelo ustavno sodišče, v islamski skupnosti pa ustavne pobude ne poznajo in zato ne komentirajo. A dodajajo, da je Ljubljana bila in bo multikulturno mesto.

VIDEO O Džamijski ulici bo odločalo ustavno sodišče

G. K., Boštjan Veselič, TV Slovenija