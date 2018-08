Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Dostop do osrednjega dela Slovenske ceste bo za intervencijska vozila in dostavo mogoč s Šubičeve ulice. Promet med Trdinovo in Dvoržakovo ulico bo urejen enosmerno, v smeri proti Dunajski cesti. Foto: MOL Sorodne novice Vozniki se bodo po prenovljeni Gosposvetski cesti lahko zapeljali šele avgusta Dodaj v

Osrednji del Slovenske ceste v Ljubljani bo nekaj dni zaprt

21. avgust 2018 ob 23:09

Ljubljana - MMC RTV SLO

Zaradi prenove vozišča bo od srede popoldne do petka Slovenska cesta v Ljubljani za ves promet zaprta na odseku med Dvoržakovo in Šubičevo ulico. Prav tako do začetka septembra ostaja zaprta Tavčarjeva ulica na odseku med Slovensko cesto in Cigaletovo ulico.

Dostop do osrednjega dela Slovenske ceste bo za intervencijska vozila in dostavo mogoč s Šubičeve ulice. Promet med Trdinovo in Dvoržakovo ulico bo urejen enosmerno proti Dunajski cesti. Zaprti še vedno ostajata tudi Dalmatinova ulica in Gosposvetska cesta, ki sta v sklepni fazi temeljite rekonstrukcije, so sporočili z Mestne občine Ljubljana.

Zaradi zapor bodo mestni avtobusi vozili po obvozih, na Tivolski, Šubičevi in Prešernovi cesti pa bodo urejena začasna avtobusna postajališča.

A. S.