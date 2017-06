Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Ogenj je zajel tudi protihrupno ograjo, zato so za nekaj časa zaprli avtocesto. Foto: BoBo VIDEO Ob ljubljanski obvoznici... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Pri gašenju požara pri Kozarjah poškodovana dva gasilca

Nekaj časa je bila avtocesta zaprta

6. junij 2017 ob 16:38,

zadnji poseg: 6. junij 2017 ob 17:34

Ljubljana - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Okoli 13. ure je požar zajel skladiščne prostore ob ljubljanski obvoznici pri razcepu Kozarje, ki pa ga je 45 gasilcev že pogasilo. Nastali so daljši zastoji, nekaj časa je bila zaprta avtocesta. Dva gasilca sta se pri gašenju poškodovala.

V bližini požara je bilo tudi skladišče z morebitnimi nevarnimi snovmi in dve hiši; širjenje požara na omenjene objekte so gasilci preprečili. Se je pa ogenj razširil na protihrupno ograjo, zato so morali tam začasno zapreti avtocesto, ki pa so jo že odprli, je poročal Radio Slovenija. Dva gasilca sta bila pri gašenju ranjena, prepeljali so ju v Klinični center. Po prvih podatkih sta lažje ranjen.

Kot so sporočili s PU Ljubljana, je po do zdaj zbranih podatkih zagorel starejši leseni poslovni objekt, velik 50 x 10 m, ob Cesti Dolomitskega odreda v Ljubljani, ki stoji tudi neposredno ob varovalni ograji obvoznice. Po razpoložljivih podatkih poškodovan ni nihče.

