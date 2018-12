Prodaja Tobačne gre zdaj še na ustavno sodišče

Stečajni upravitelj razmišlja o ponovitvi dražbe zemljišč ob Tobačni

Igor Pezdirc, predkupni upravičenec na zemljiščih za projekt Tobačna mesto v Ljubljani, je na ustavno sodišče vložil pritožbo na odločitev višjega sodišča, ki mu je zavrnilo nakup premoženja. Pezdirc predlaga tudi začasno ustavitev prodaje premoženja.

Predkupni upravičenec Igor Pezdirc, lastnik dela dveh od skupno 49 parcel (po površini 0,4 odstotka celotnega kompleksa Tobačna), ki se v stečaju družbe Imos-G prodajajo v paketu, je poleg ustavne pritožbe in predloga za začasno zadržanje prodaje premoženja vložil tudi pobudo za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti na vrhovno sodišče, je pojasnil Pezdirčev pravni zastopnik Marko Zaman.

"Odločitev višjega sodišča je arbitrarna," trdi odvetnik in tudi stečajni upravitelj Zaman. Po njegovih besedah pomeni odmik od sodne prakse, med drugim na primerih kmetijskih zemljišč.

Višje sodišče je v sodbi med drugim zapisalo, da "takšno dajanje prednosti predkupnemu upravičencu ne bi bilo v skladu z namenom uzakonitve predkupne pravice, urejene v 124. členu stvarnopravnega zakonika, in bi pomenilo čezmeren poseg v pravico izbranega ponudnika do nakupa nepremičnin po ponujeni ceni".

Zaman trdi, da je predkupna pravica omejitev pravice lastnika, s kom lahko sklene prodajno pogodbo, ne pa poseg v pravico najboljšega ponudnika. In lastnik oz. v njegovem imenu stečajni upravitelj je prodajno pogodbo sklenil s Pezdircem.

Zaman je morebitne dvome, da Pezdirc nima dovolj denarja za nakup premoženja ‒ 25 milijonov evrov ‒, zavrnil in dodal, da je Pezdirc plačal aro in da se je zavezal plačati tudi kupnino.

O tem, da naj bi za Pezdircem stal črnogorski poslovnež Alen Sijarić, je Zaman dejal, da predkupna pravica ni prenosljiva, da pa ni rečeno, da novi lastnik potem premoženja ne bi smel prodati.

Ponovitev razpisa bi bila neresna

Stečajni upravitelj Imosa-G Grega Erman je dejal, da je najbolj verjeten nov prodajni postopek. Tako Zaman kot lastnik in direktor družbe EWO Bauträger Jakob Miklau menita, da bi bila ponovitev razpisa neresna in bi pomenila dvome o odločitvah slovenskih sodišč.

Kot so danes sporočili iz EWO Bauträger, bi bila ponovitev postopka predvsem v škodo upnikom, ker da bi nastala zamuda pri poplačilu terjatev. Menijo, da so tako upniki kot EWO Bauträger kot najboljši ponudnik s sklenitvijo prodajne pogodbe dobili določene pravice, in sicer "prvi do poplačila terjatev, drugi pa do nakupa premoženja, ker je bil na formalnem razpisu izbran kot upravičenec do nakupa".

Erman je namreč prodajno pogodbo najprej sklenil z EWO Bauträger, nato pa je pogodba prenehala veljati, ker je Pezdirc uveljavljal predkupno pravico in stečajni upravitelj je prodajno pogodbo sklenil z njim. Zaman opozarja, da je EWO Bauträger v pogodbi privolil v to, da ta preneha veljati, če predkupni upravičenec svojo pravico uveljavlja.

V EWO Bauträger pa menijo, da "gre pri t. i. uveljavljanju predkupne pravice Pezdirca v interesu pri ponudbah izpadlega črnogorskega poslovneža za očiten poskus zlorabe prava". Po presoji njihovih pravnih zastopnikov ni več ovir za sodno soglasje k pogodbi med Imosom-G in EWO Bauträger, pri čemer naj se iz pogodbe izvzame tisti del premoženja (dve parceli), na katerem je ugotovljen obstoj predkupne pravice.

Okrožno sodišče v Ljubljani je sicer v sredo zavrglo poziv EWO Bauträger, naj stečajnemu upravitelju izda obvezno navodilo, da na sodišče vloži predlog za izdajo soglasja k pogodbi z EWO Bauträger. Ugotovilo je namreč, da nima aktivne legitimacije, ker ni upnik v postopku, kaže objava na Ajpesu.

Poleg avstrijske družbe in predkupnega upravičenca se je za nakup premoženja potegovala tudi gradbena družba KPL, ki je želela prek sodišča doseči razveljavitev zbiranja zavezujočih ponudb oz. objave obvestila o izidu postopka, a ji to ni uspelo. Trdila je, da je že lani ob zbiranju nezavezujočih ponudb oddala zavezujočo ponudbo za 23,1 milijona evrov in da bi moral upravitelj izbrati njeno ponudbo.

