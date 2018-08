Promet po Gosposvetski in Dalmatinovi ulici bo zvečer ponovno stekel

Odprtje prenovljenih cest v središču Ljubljane

30. avgust 2018 ob 11:32

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

V središču Ljubljane bodo po letu dni za ves promet znova odprli Gosposvetsko cesto, skupaj z Dalmatinovo. Prav tako bo promet znova stekel po prenovljeni Karlovški cesti in skozi predor pod gradom.

Minilo je leto dni od začetka del na Gosposvetski cesti. Izvajalec se je zavezal, da bodo vsa dela končana v najmanj 500 dneh, saj so na tem območju pričakovali arheološke najdbe. Niso pa pričakovali, da je nekdo nanje naletel že pred več kot pol stoletja in jih skoraj uničil, kar je arheološka dela podaljšalo. Da bi ujeli predvidene roke, so Gosposvetsko za ves promet zaprli in nekako smo se navadili, da vožnja z avtomobilom tod ni mogoča.

Tako bo še do 18. ure, ko bodo pri gostilni Figovec, ob glasbeni spremljavi odprli prenovljeno Gosposvetsko, skupaj z Dalmatinovo. Tako zatrjujejo na Magistratu. A Gosposvetska cesta zdaj ni samo cesta, po novem je bolj podobna trgu. Tako pravi arhitekt prenove Rok Žnidaršič: "Na glede na to, da je formalno še vedno cesta, bo ta trg umirjal promet. Na neki način bo kazal, kdaj se vstopa z avtomobilom, z avtobusom, s kolesom, peš v ožje mestno središče. To nakazujejo drevoredi, predvsem pa sprememba tlaka, ki nekako umiri."

"Ceste se veselim čez deset let, ko bodo drevesa dobila svojo senco," pravi župan Zoran Janković.

Po šesti uri zvečer se bomo lahko z avtomobilom peljali po Gosposvetskem trgu, seveda brez zavijanja na Slovensko, naprej po Dalmatinovi in Komenskega ulici in od tam po Resljevi skozi predor pod gradom in potem po obnovljeni Karlovški.

Marjan Vešligaj, Radio Slovenija

Dalmatinova cesta ob 11. uri Foto: MMC RTV SLO:

...