Ljubljanska občina z rebalansom znižala pričakovane prihodke in odhodke

Občinski svet potrdil rebalans proračuna za letos in spremembo proračuna za prihodnje leto

23. oktober 2017 ob 18:54

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ljubljanski mestni svetniki so potrdili rebalans proračuna za letos in spremembe proračuna za leto 2018. Hkrati so na občini pričakovane prihodke za letos znižali za 54,9 milijona evrov na 287,3 milijona evrov, odhodke pa so znižali za 51,2 milijona evrov na skupno 285,1 milijona.

V proračunu za leto 2018 Mol načrtuje 375,2 milijona evrov prihodkov in 368 milijona evrov odhodkov, pri čemer naj bi torej občina leto sklenila s 7,2 milijona evrov proračunskega presežka. Ljubljanski župan Zoran Janković je pred današnjo sejo k proračunskima dokumentoma vložil več dopolnil, predvsem na račun predvidenih virov financiranja nekaterih projektov oz. pridobitve evropskih sredstev zanje, pa tudi zaradi uskladitve proračunov z nedavno sprejeto novo zakonodajo.

Državni zbor je namreč prejšnji teden potrdil spremembo zakona o glavnem mestu, s katero delež dohodnine, ki pripada Molu, ne sme biti nižji od 0,6 odstotka in ne višji od 0,8 odstotka, četudi bi izračun po določeni metodologiji pokazal drugače. Za leto 2018 so delež določili pri 0,6 odstotka, sicer bi občini pripadlo 0,37 odstotka. Na račun spremembe se bo v občinsko blagajno prihodnje leto tako steklo za dodatnih 1,9 milijona evrov. Prihodki se bodo z rebalansom prihodnje leto povečali tudi na račun komunalnega prispevka, ki ga bo občina pobrala predvidoma za 37 milijonov evrov, med drugim zaradi naložb Ikee, Mercatorja in projekta Emonika. Skromna razprava in pomislek glede glasila

Po predstavitvi proračunskih dokumentov razprave skoraj ni bilo. Svetnica SDS-a Ksenija Sever je izrazila pomislek nad višino sredstev, namenjenih glasilu Ljubljana. Kot je dejala, je 255.000 evrov letos prevelik znesek, saj je za zdaj izšla samo ena številka, do konca leta bo morda še ena. Svetnica Levice Nataša Sukič je spomnila, da je glasovala že proti proračunskima dokumentoma, med drugim zato, ker ni bilo posluha za participacijo občanov pri sprejemanju proračunskih dokumentov. Prepričana je namreč, da bi morali v četrtnih skupnostih odločati o tem, za katere projekte bodo sredstva namenjena. Svetnik Janez Žagar iz SLS-a pa je dejal, da razume, da je treba proračuna prilagoditi zaradi kandidiranja za evropska sredstva, a ga skrbi, da tisti projekti, ki so sofinancirani iz bruseljske blagajne, nato izrinejo tiste, ki so že dolgo načrtovani in nujni. Svetniki so po kratki razpravi proračunskima dokumentoma prižgali zeleno luč.

L. L.