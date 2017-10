Maribor bo poskušal ustaviti umiranje trgovin v mestnem središču

8. oktober 2017 ob 14:18

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Mariborska občina kot partner sodeluje v mednarodnem projektu Resolve, ki išče odgovore na izzive, kako izboljšati trajnostno mobilnost v urbanih območjih ter z novimi rešitvami ustaviti upad trgovine na drobno v mestnih središčih.

Trgovska dejavnost v mestnih središčih upada, izziv urbanim območjem, kot je Maribor, pa predstavlja predvsem ureditev trajnostne mobilnosti. Odgovore partnerji iščejo skozi sodelovanje v evropskem projektu, namenjenemu izmenjavi dobrih praks pri aktivnostih in strategijah za zmanjšanje ogljikovih izpustov in drugih onesnaževalcev, ki so posledica prevoza blaga.

Strokovnjaki partnerskih mest s področja prometa so jeseni začeli z izmenjavo dobrih praks na izobraževanjih v mestih Reggio Emilia in Almada, kjer so predstavili dobre primere prometnih režimov v ožjih mestnih središčih in peš conah, načine širjenja peš con, uporabe električnih vozil v javnem prometu ter izboljšanje sistema potniškega prometa, sistemov park & ride in logističnih centrov v mestih.

Informacije za kasnejše akcije

Zbiranje podatkov so jeseni izvedli s pomočjo anket, ki so jih opravili med obiskovalci mestnega jedra in trgovci ter lastniki in najemniki lokalov. Podatke bodo v času trajanja projekta zbirali v treh intervalih, naslednji bo ob pripravi akcijskega načrta za znižanje emisij ogljikovega dioksida iz naslova prevoza blaga, ko bodo pozornost namenili ureditvi dostave blaga trgovinam, podjetjem in gostinskim lokalom v mestnem središču.

MOM: Trudili se bomo za atraktivnost jedra

Kot poudarjajo na Mestni občini Maribor, bodo zbrane informacije koristile pri razumevanju dostave blaga, potovalnih navadah potrošnikov in obiskovalcev, kot sta način in pogostost prihoda v mestno središče, koliko časa ti namenijo za nakupe in kako ocenjujejo atraktivnost nakupovalnega območja v mestnem jedru.

Že zdaj so zbrali pobude in mnenja lastnikov trgovin in gostinskih lokalov o urejenosti mestnega središča, v okviru projekta pa se bodo ob urejanju prometa v peš coni trudili tudi za njihovo večjo atraktivnost in s tem povečanje obiska starega mestnega jedra.

Devet partnerjev iz osmih držav

Ob Mariboru in Roermondu v projektu sodelujejo še Univerza Erasmus iz Rotterdama, italijanska občina Reggio Emilia, angleški Manchester z okolico, švedska regija Kronoberg, portugalska občina Almada, poljska prestolnica Varšava in češka regija Moravska-Šlezija.

Kot kažejo statistike, je potenciala za izboljšanje stanja veliko. Skoraj dve tretjini vseh poti, ki so v Evropski uniji povezane z nakupi, ljudje še vedno opravijo z avtomobili in skoraj vse dobrine so še vedno dostavljene z motoriziranimi oblikami prevoza. Zanimiv je podatek iz Nizozemske, kjer je v povezavi s trgovsko dejavnostjo porabljenih 7,2 milijarde kilometrov, to pa pomeni dobra milijardo kilogramov CO2 letno, pri čemer je tretjina vseh poti krajša od petih kilometrov.

Al. Ma.