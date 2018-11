Helena in Nomi iz Maribora. Foto: MMC RTV SLO VIDEO Mladi vs. kandidati za žu... Dodaj v

Mladi vs. kandidati za župana: Maribor - neizkoriščen turistični potencial

16. november 2018 ob 09:11

Maribor - MMC RTV SLO

Maribor ima velik turistični potencial, vendar pa ga žal ne zna izkoristiti, sta kritični mladi Mariborčanki Nomi in Helena. Se kandidati za župana strinjajo?

"Mi vemo, kaj imamo, ampak ne znamo tega pa izkoristiti," pravi 19- letna Nomi, s katero se popolnoma strinja tudi 20-letna Helena. Helena dodaja, da mesto daje občutek, da so se Mariborčani "nekako vdali in sprijaznili, da tako pač je, in prepričali sebe in vso Slovenijo, da je to pač mesto, ki nima prihodnosti. Tako živimo v senci tega, kar je včasih Maribor bil."

In kaj o izkoriščanju Mariborskega turističnega potenciala menijo kandidati za župana?

Igor Domanjko, Lista novinarja Bojana Požarja

Podpišem. Sam sem stopil v politiko prav zaradi občutka krivde. Ta je, da je moja generacija zapravila tisto, ker so ustvarili naši starši. Zato danes v Mariboru ne morejo dostojno živeti. Še več, nismo uspeli ustvariti osnovnih pogojev, da bi tukaj srečno živeli tudi naši otroci. To boli toliko bolj. Sestavili smo program – 18 točk za Maribor- ki ponujajo rešitve, tako na družbeni, gospodarski, politični ravni.

Zdenko Vinkov, Stranka slovenskega naroda

Spoštovani mladi Mariborčanki, Helena in Nomi. Turistični potencial v Mariboru in okolici je res velik: biseri Pohorje, obrežje reke Drave, povezava vinske ceste z sosednjo deželo Steiermark itd. Vendar napredka ni, žal sta pustila župana svoje lovke hobotnice tudi tu in preprečila razvoj turizma. Zamenjava kadra je tudi tu nujna, tudi tu že sedijo ljudje na položajih po 20 let, korupcija in sodni procesi proti njim ne zaležejo, da bi jih zamenjala, tako da spoštovani mladi dami, potrebne so velike spremembe, udeležiti se volitev, kandidatov je dovolj in izbrati nov obraz, ki nima kriminalne preteklosti in sedanjosti, drugega izhoda ni.

Melita Petelin, neodvisna kandidatka

Ker nesodelovanje med ključnimi akterji predstavlja oviro, bomo z vsemi deležniki oblikovali vizijo, cilje in strategijo ter pripravili program trajnostnega razvoja turizma. Mariborsko Pohorje, kot osrednja zelena ponudba v destinaciji, obsega več občin. Prevzeli bomo pobudo in povezali vse občine. Ob nadaljnjem vzpodbujanju zimskega turizma bomo večji poudarek dali letni turistični sezoni.

Igor Jurišič, Stranka mladih - Zeleni Evrope

Mladi Mariborčanki sta dokaz, da je stanje duha v mestu porazno. Ljudje so nezaupanje pokazali z zgolj 38 odstotno udeležbo na volitvah leta 2014, saj niso imeli izbire. To je tudi razlog moje kandidature in kot župan bom povezal vse dejavnike in iz obstoječega ustvaril vrhunske turistične produkte. Odgovor je v povezovanju, rešitev pa podpora listi in županskemu kandidatu Stranke mladih - Zeleni Evrope.

Vlado Šega, Levica

Se ne strinjam. Maribor je lepo in živahno mesto z bogato kulturno in (so)naravno ponudbo. Senca je v našem razmišljanju. Verjeti moramo vase, upati in se upati ter pozitivno razmišljati. Vse ostalo je stvar odgovornega in poštenega dirigenta. Fasade in ceste "pokrpat" je zgolj vprašanje financ ter odgovornega gospodarjena. Tole Mariborsko ranjeno srce in zbegano dušo bo pa malo težje pokrpat. Verjemimo vase, ne čakat na "čudežnega" župana. Ga ni.

Andrej Fištravec, Neodvisni kandidat

V štirih letih smo v mestu praktično podvojili število nočitev turistov in prvič v zgodovini presegli število 400 tisoč nočitev. Veliko si obetamo od Pohorja, kjer se lastniška in najemniška razmerja urejajo, podeljena je dolgoročna koncesija. V naslednjem letu bo na Pohorju stala vmesna postaja vzpenjače, letos je bil nameščen najsodobnejši sistem zasneževanja s tovarno za izdelavo snega. Bike park pelje na vseh treh progah, kvaliteta dela je vidna tudi v tem, da je Maribor za leti 2019 in 2020 pridobil svetovni pokal v gorskem kolesarjenju (downhill), ki je v svetu enako odmeven, kot svetovno prvenstvu v smučanju Zlata lisica, ki se prav tako odvija na pohorskih strminah. Na področju turizma Maribor beleži nadpovprečno dobre rezultate in ta trend bomo nadaljevali tudi prihodnje. V naslednjih dveh letih se pričenjajo tudi investicije v prenovo v staro mestno jedro – celovita prenova nabrežja reke Drave, ki bo zaprla promet od Vodnega do Sodnega stolpa, prenova Vojšaniškega trga, Sodnega stolpa, vzpostavitev Vinogradniškega muzeja, prenova Koroške ceste z Glavnim trgom,... Mariboru se na področju turizma obetajo še boljši časi.

Lidija Divjak Mirnik, Neodvisna kandidatka

Popolnoma se strinjam z Heleno in Nomi. V Mariboru potrebujemo red. Red bo pomenil enake možnosti za vse. Mladi bodo tako lahko dobili priložnosti brez vez in poznanstev. Edini pogoj in merilo mora biti znanje in pošteno delo.

Josip Rotar, Lista kolesarjev in pešcev

Se strinjam, a nisem črnogled glede prihodnosti. Mladi, sposobni ljudje se v mesto že vračajo in s pravimi ukrepi jih lahko pritegnemo in obdržimo še več. To so delovna mesta, dostopna stanovanja, kulturno dogajanje v mestu. Turistični potencial je vsekakor potrebno bolje izkoristiti, ampak ga moramo razvijati strateško in trajnostno – v prvi vrsti zeleni in kulturni turizem. Maribor je prihodnost.

Alenka Iskra, SD

Obema želim sporočiti, da si bom prizadevala, da bo naše mesto bo ponudilo tisto, kar mladi od mesta pričakujejo: stanovanja, delovna

mesta, varno in moderno okolje za življenje. Kar nam manjka, je povezovanje, tako s sosednjimi občinami kot med vsemi deležniki na področju turizma, tukaj si bom prizadevala da bo mesto odigralo ključno povezovalno vlogo in s tem izkoristil polni potencial.

Zdravko Luketič, NSi

Imamo uspešne, ustvarjalne in podjetniško sposobne prebivalce, ki dosegajo presežke na področju kulture, izobraževanja in gospodarstva. Ti karizmatični ljudje lahko s svojimi znanji v mestu ustvarijo razvojni preboj 4.0 (sposobni ljudje, infrastruktura, tradicija, znanje, izkušnje, kultura, univerza). Pridobiti moramo njihovo zaupanje, da obljube vedno izpolniš in – da tvoja dana beseda vedno velja.

Rok Zalar, Zeleni Slovenije

Maribor rabi svež veter, ampak da ne klatimo zvezd, je treba zadevo vodit projektno in strukturno. Če smo drugo največje mesto, črpamo pa sredstva nekje na ravni Velenja in Celja, potem ne samo, da nimamo denarja za investicije, izgleda tudi kot da nimamo volje. Ne vozimo se v druge občine in v Ljubljano, kjer bi morali biti skozi v pogajanjih glede investicij, raje se kregamo po zaprtih pisarnah in drobimo projekte.

Uroš Prikl, DeSUS

V prvem delu, da mnogo imamo, a tega ne znamo izkoristiti, se strinjam. Da pa je Maribor brezperspektiven in nima prihodnosti, pa se ne strinjam. Jaz, kot županski kandidat, s svojo ekipo, programom in vizijo ponujam Mariboru lepšo prihodnost.

Franc Kangler, NLS

Maribor je mesto priložnosti in je mesto, ki mora v prvi vrsti samo s svojimi občankami in občani investirati v svojo prihodnost, naložbe pa si ponovno nadejamo tudi iz EU skladov in razpisov, ki čakajo na nas, da se jih lotimo. Maribor bo lahko samo z mladimi izkoristil vse potenciale sodobnega, trendovskega in kulturnega mesta, ki s svojimi naravnimi danostmi in močno voljo sposobnih posameznikov, ki vedo kaj hočejo in se zavedajo kaj zmorejo lahko naredijo Maribor boljši. Pogoji morajo biti dani, to pa je naloga občine.

