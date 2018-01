"Sporazum o investiciji v mariborsko letališče je mrtva črka na papirju."

Ministrstvo kljub temu pozdravlja namero o rednih poletih

9. januar 2018 ob 20:23

Maribor - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Pristojno ministrstvo opozarja lastnika mariborskega letališča, družbo SHS Aviation, in kitajsko državno gradbeno podjetje, ki želita v letališče vložiti 660 milijonov evrov, naj ne pozabita, da je lastnik infrastrukture država.

Prejšnje leto je bilo za mariborsko letališče eno bolj klavrnih. Našteli so vsega 6.000 potnikov in prepeljali 200 ton blaga. Konec novembra pa so presenetili s predstavitvijo nekakšnega sporazuma med lastnikom letališča, podjetjem SHS Aviation, in kitajskim državnim gradbenim podjetjem, ki je pripravljeno v letališče s skoraj nič prometa vložiti 600 milijonov evrov.

Marsikomu ta sporazum ni šel v račun, tudi ministrstvu za infrastrukturo, lastniku letališke infrastrukture, ne. "Mi smo jih danes zelo resno opozorili, da sporazum ni izvedljiv v delu, ki se nanaša na javno letališko infrastrukturo v lasti Republike Slovenije in v tem delu je sporazum za nas mrtva točka na papirju," je opozoril državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Jure Leben.

Vlaganja v javno infrastrukturo so stvar javnega razpisa in ne dogovora dveh zasebnikov. Zato Leben pričakuje, da bodo partnerji to zapisali v sporazum: "Državi je interes, da se letališče Maribor razvija naprej. Zato bo do maja sprejet DPN, podaljšanje letališke steze."

Kljub nejasnostim pa ministrstvo pozdravlja namero o rednih poletih v München in Antwerpen, ki naj bi jih vzpostavili 12. februarja. Redno linijo pa pozdravljajo tudi v turističnih agencijah. "Za zdaj pa je resnično hendikep mariborskega letališča, da tu ni stacioniran letališki prevoznik s floto enega ali dveh letal," pravi Jože Režonja s turistične agencije Relax Turizem.

Janez Krušič Sterguljc, TV Slovenija