Začetek sojenja županu Andreju Fištravcu zaradi spornih zaposlitev

Na zatožni klopi je tudi direktor mestne uprave Marko Žula

5. september 2018 ob 19:10

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Na mariborskem sodišču se je z zagovoroma obtoženih in pričanjem prič začelo sojenje mariborskemu županu Andreju Fištravcu ter nekdanjemu direktorju mestne uprave Marku Žuli za zlorabo položaja v sostorilstvu ob dveh domnevno spornih zaposlitvah v prvem letu mandata.

Tožilka Katja Arnuš ju je v obtožnici obremenila, da sta v nasprotju s predpisi omogočila zaposlitev Igorja Petelina in Patricije Jankovič, ki naj takrat dela, zaradi katerega sta bila zaposlena, sploh ne bi opravljala.

Prav tako naj bi obtožena proti pravilom sklenila podjemno pogodbo s Petelinom za delo, ki bi ga lahko ta opravljal že v okviru svoje predhodne pogodbe o zaposlitvi, s čimer naj bi mu omogočila pridobitev protipravne premoženjske koristi, ker je prejemal mesečno 500 evrov višji dohodek kot po prvotni pogodbi.

Obtožena sta v zagovorih vztrajala pri navedbah pred preiskovalnim sodnikom, da sta bili zaposlitvi potrebni, saj so ob njihovem prevzemu položaja veljale specifične socialnopolitične okoliščine. Andrej Fištravec je spomnil, da je županski položaj prevzel na pobudo civilne družbe in da ni imel pripravljene ekipe, prav tako na začetku ni imel zaupanja strokovnih služb.

"Kot župan je bilo zame ključno, da ugotovimo, ali je obstajala potreba po dodatnih zaposlitvah, in po moje je, prav tako pa, ali imajo zaposlitve podlago v zakonu, in po moje so jo imele. Vse ostalo je bila stvar stroke," je dejal mariborski župan.

Jankovičevo so kot doktorico znanosti za področje javne uprave za potrebe pravnih vprašanj zaposlili v projektni pisarni, Petelina pa za potrebe gospodarskih vprašanj v službi za stanovanjske zadeve, ki je bila sicer del urada za gospodarstvo. Po mnenju Žule sta v kratkem času oba upravičila njihovo zaupanje.

Zaposleni niso vedeli za njiju

Vendar pa se je iz pričanja nekaterih današnjih prič izkazalo, da marsikdo izmed njih sploh ni vedel za nova sodelavca. Vodja službe za stanovanjske zadeve in edina zaposlena v tej službi Stanka Perša je tako izpovedala, da ji nihče ni povedal za novega sodelavca, pa tudi sicer sama ni nikoli zaprosila za okrepitev, niti mu ni nikoli naložila kakšnega dela.

Takratni vodja projektne pisarne Boris Ketiš tudi ni točno vedel, kakšna dela opravlja pri njih zaposlena Jankovičeva, prav tako ji sam ni nalagal dela. Z njo je imel sicer pozitivne izkušnje, sodelovala sta na sestankih in kolegijih, prav tako pa je pri nekaterih projektih, zlasti pri pridobivanju državnega denarja za občine z višjo stopnjo brezposelnosti, sodeloval s Petelinom.

Še manj sta o delovnih nalogah obeh znala povedati vodja urada za komunalo in promet Vili Eisenhut in zdajšnji vodja projektne pisarne Teo Pajnik, ki je povedal, da fizično ne eden ne drugi nista nikoli delala v prostorih projektne pisarne.

Zaposlena na povabilo

Zaslišana sta bila tudi oba zdaj že nekdanja sodelavca mariborske občinske uprave. Jankovičeva je povedala, da je na občino prišla na povabilo Žule po tistem, ko mu je pred tem potarnala, da na občini na področju pridobivanja evropskega denarja vlada prava zmešnjava. Z Žulo sta načrtovala tudi reorganizacijo mestne uprave, a so hitro naleteli na težave s sindikatom, zato se je ob izteku pogodbe umaknila.

Petelin je dejal, da je sprva nameraval na občini ostati vsega tri mesece, saj je imel dovolj dela s svojim podjetjem, a se je odzval povabilu županovega svetovalca Marka Kovačiča. Pozneje je privolil v podaljšanje sodelovanja do začetka naslednjega leta, nato pa je nekaj mesecev delal po podjemni pogodbi.

G. C.