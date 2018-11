Mariborska karitas znova kliče k pomoči ljudem v stiski

V desetih mesecih so v sprejemno informacijski in svetovalni pisarni sprejeli 4013 ljudi, ki so prosili za različne oblike pomoči. Foto: BoBo

Letos za pomoč prosilo 4.000 ljudi

22. november 2018 ob 16:25

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Nadškofijska Karitas Maribor pred tradicionalnim Tednom Karitas in prazničnim decembrom znova poziva javnost k sočutju in pomoči ljudem v stiski.

Letošnji Teden Karitas, ki bo prihodnji teden potekal pod geslom Mladost iz korenin modrosti, nagovarja k povezanosti med mladimi in starejšimi. "Če želimo tako delati, je potrebno srečanje. In prostovoljstvo je priložnost za srečanje mladih s starejšimi in vseh skupaj z ljudmi v stiski," so v sporočilu za javnost poudarili v Nadškofijski Karitas Maribor, ki 30. novembra vabi k uvodnemu srečanju za nove prostovoljce.

V Tednu Karitas bo 28. novembra v Celju koncert Klic dobrote, ki je s spremljajočimi akcijami Karitas v decembru glavni vir za materialno pomoč na župnijskih Karitas, kjer pomoč vsako leto prejme več kot 20.000 družin v stiski.

Vedno več jih prosi za pomoč

V Nadškofijski Karitas Maribor še vedno opažajo največje stiske v primerih, ko družine in posamezniki ne morejo poravnavati osnovnih položnic za nujne življenjske potrebščine in druge sprotne obveznosti. Veliko je brezposelnih, ki jim je poteklo nadomestilo in zdaj prejemajo samo denarno socialno pomoč ter otroške dodatke.

Na njihova vrata trkajo tudi zaposleni in upokojenci, ki se le s težavo prebijajo iz meseca v mesec. "Trenutno se najpogosteje srečujemo s prošnjami za kurjavo in za topla zimska oblačila, z zaostanki pri plačilih električne energije, opomini pred odklopom. Opažamo dolgove za prostovoljno zdravstveno zavarovanje," pojasnjujejo.

V letošnjih številkah

V desetih mesecih so v sprejemni informacijski in svetovalni pisarni sprejeli 4.013 ljudi, ki so prosili za različne oblike pomoči, medtem ko so jih lani v tem času našteli nekaj več kot 3.500. Do zdaj so jim izdali 2.823 prehranskih in higienskih paketov, 1.222 paketov pomoči v oblačilih in obutvi ter drugih artiklih. Uspelo jim je izpolniti 409 prošenj za finančno pomoč pri plačilu položnic za najosnovnejše življenjske potrebščine, kot so elektrika, najemnina in ogrevanje.

V mreži župnijskih Karitas so razdelili 407 ton hrane iz operativnega programa EU-ja za materialno pomoč najbolj ogroženim in drugo podarjeno humanitarno pomoč. Ta je namenjena 17.000 socialno najbolj ogroženim osebam na širšem mariborskem, koroškem in ptujskem območju.

Sodelavci in prostovoljci v mreži župnijskih Karitas v mariborski nadškofiji bodo v novembru in decembru pripravili vrsto dobrodelnih prireditev, s katerimi bodo poskušali lajšati stiske in opozoriti na pomen solidarnosti.