Mogoči zelo dolgi zastoji na ljubljanski obvoznici za konec tedna

Dela na cesti

19. maj 2017 ob 10:41

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Dars bo na odseku zahodne ljubljanske obvoznice na trasi avtoceste mimo priključka Brdo od sobote zjutraj do nedelje popoldne izvajal nujna vzdrževalna dela, zaradi katerih bo promet potekal le po enem voznem pasu.

Promet na omenjenem odseku bo od 8. ure v soboto do predvidoma 17. ure v nedeljo proti Kosezam in Gorenjski urejen samo po prehitevalnem pasu, so danes sporočili z Darsa.

Zaprt bo vozni pas, kjer bodo poleg nujnega popravila poškodovanega gradbenega dela (dilatacije) na podvozu priključka Brdo opravili tudi popravilo udarnih jam, kolesnic in razpok na zelo dotrajanem vozišču.

Mogoči zelo dolgi zastoji

Na Darsu opozarjajo, da so glede na predvidene prometne tokove na zahodni obvoznici, iz smeri Viča in Brezovice proti Kosezam in Gorenjski, mogoči tudi zelo dolgi zastoji.

"Nujna vzdrževalna dela na enem najbolj obremenjenih odsekov izvajamo ob koncu tedna, saj se želimo izogniti prometnim konicam med delavniki, ko se večina uporabnikov odpravlja v službo ali iz nje ter po opravkih," izbiro termina pojasnjujejo na Darsu.

Voznikom svetujejo, da pred odhodom na pot preverijo razmere na cestah, kar lahko storijo med drugim na spletni strani promet.si, brezplačnem odzivniku 080 22 44 Prometnoinformacijskega centra za državne ceste, Darsovi mobilni aplikaciji DarsPromet+ ali spremljajo prometne informacije na radijskih postajah.

Al. Ma.