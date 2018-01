Na Debeli rtič prihaja nova ambulanta za otroke z avtizmom

Obravnavajo otroke z dihalnimi težavami in čezmerno težo

14. januar 2018 ob 13:08

Debeli rtič - MMC RTV SLO, Radio Koper

Po kratkem zaprtju zaradi vzdrževalnih del so vrata zdravilišča in letovišča na Debelem rtiču spet odprta. Letos napovedujejo nove projekte. Med drugim bodo prostore opuščenega bazena v domu Bor preuredili v novo učilnico za otroke.

V Mladinskem zdravilišču in letovišču Debeli rtič so lani našteli rekordnih 92.600 prenočitev, kar je 10 odstotkov več kot leto prej. Na zdravljenju dihal, kože in po poškodbah je bilo 550 otrok, nam je povedala vodja zdravilišča Ana Žerjal. "Tukaj doživljamo res pomembne strukturne spremembe, saj je več kot 50 odstotkov otrok že mlajših od 6 let in jih spremljajo starši. Srečujemo otroke s hujšimi obolenji dihal."

Med zimskimi počitnicami pričakujejo novo skupino otrok s čezmerno težo. Gre za 16 otrok, ki se v zdravilišču naučijo zdrave izgube teže ter usvojijo pravila ustrezne prehrane in gibanja. To je pilotni projekt, v katerega so vključeni tudi starši in ga ministrstvo za zdravje financira za dve leti. Če bo prepoznalo splošno korist, bo financiranje postalo stalno. "Rezultati prve skupine so zelo dobri. Naša strokovna medicinska ekipa je z njimi zelo zadovoljna. Še posebno smo veseli zato, ker so po enem mesecu vsi otroci prišli na kontrolo z vsemi izpolnjenimi dnevniki."

V marcu nameravajo vzpostaviti še program za otroke z motnjami avtističnega spektra, še napoveduje Žerjalova. "K nam prihaja dr. Marta Macedoni Lukšič, ki odpira ambulanto za otroke z avtizmom."

V sodelovanju s Pedagoško fakulteto Univerze na Primorskem razvijajo nove vsebine naravoslovnih programov za šole v naravi. Tudi letos pa pričakujejo najmanj 1300 otrok iz socialno šibkih okolij.

Mateja Brežan, Radio Koper