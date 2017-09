Na Gosposvetsko "lahko do sredine leta 2018 kar pozabimo"

Obnova ljubljanskih ulic

12. september 2017 ob 18:57

Ljubljana - Radio Slovenija

Če ste med tistimi, ki se vsak dan prebijate skozi gnečo v središču Ljubljane, in se morda sprašujete, kdaj bodo končana dela na Gosposvetski cesti, vam moramo povedati, da bo treba na to še nekaj časa počakati. Dela so se šele začela, sporočajo z Mestne občine Ljubljana.



Gosposvetsko cesto so zaprli sredi poletja in takrat je bilo rečeno, da bo do novega leta dobila lepšo zunanjo podobo. Obnovili bodo vodovod, kanalizacijo, vročevod in javno razsvetljavo. A kot je povedal vodja mestnega oddelka za gospodarske dejavnosti in promet David Polutnik, so se dela šele dobro pričela: "Gosposvetska je v bistvu šele v začetni fazi izvajanja. Trenutno so tam arheologi. Ti imajo po terminskem planu med 70 in 120 dnevi; odvisno tudi od najdbe, kaj se bo na tem delu dogajalo. Potem pa začnemo z gradbenimi deli."

Ne pozabimo, na območju današnje Gosposvetske je bila v rimskih časih vpadnica v Emono in tu so pokopavali mrtve, kar zdaj pomeni pravo zakladnico za arheologe. Kdaj se bomo torej po njej lahko peljali, hodili peš ali zavijali s stranskih ulic? "Ta zapora bo v najboljšem primeru zagotovo trajala do spomladi. Če pa se bo kar koli zapletalo glede vremenskih razmer ali najdb, pa lahko traja tudi do prihodnjih počitnic, se pravi nekje do meseca junija."

Torej, do sredine prihodnjega leta lahko na Gosposvetsko kar pozabimo. Morda nam bo v uteho informacija, da mestni avtobusi mimo gradbišča vozijo z enako hitrostjo kot prej skozi avtomobilsko gnečo. Le da so v teh deževnih dneh za dobro tretjino bolj polni kot sicer.

Marjan Vešligaj, Radio Slovenija