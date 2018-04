Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 5 glasov Ocenite to novico! Izvajalca del na Hradeckega cesti sta bila KPL, d. d., in Prenova Gradbenik. Foto: MOL Dodaj v

Na Hradeckega cesti po obnovi le pet omejevalcev hitrosti

Prenovljene ulice v Ljubljani

27. april 2018 ob 14:53

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na Hradeckega cesti, ki je bila pred obnovo verjetno najbolj obložena cesta s hitrostnimi ovirami v prestolnici, jih je odslej le pet, v obe smeri vodita tudi novi kolesarski stezi.

Z Mestne občine Ljubljana so sporočili, da so odprli prenovljeno Hradeckega cesto, na kateri so obnovili kanalizacijo in vodovod pri vseh hišnih priključkih ter elektro-kabelsko kanalizacijo. Zgradili so novo telekomunikacijsko kabelsko kanalizacijo, kabelsko kanalizacijo za javno razsvetljavo in optiko ter postavili nove drogove in svetilke za javno razsvetljavo.

Na celotni dolžini ceste je urejen obojestranski kolesarski pas ter enostranski pločnik, pred Litijsko cesto pa je pločnik urejen na obeh straneh. Na cesti je odslej postavljenih le pet omejevalcev hitrosti. Na novo so zgrajeni vsi oporni zidovi, ki so potrebni za stabilizacijo ceste. Na srednjem delu ceste so uredili nova parkirna mesta za stanovalce, križišče z Ižansko cesto pa preuredili v krožišče.

Prenova Hradeckega ceste bi se sicer morala končati že konec februarja, a se je tudi zaradi vremenskih razmer, predvsem obilnega sneženja, zamaknila vse do konca aprila. V središču Ljubljane sta se v tem mesecu končali tudi delni prenovi Kotnikove in Kolodvorske ulice.

La. Da.