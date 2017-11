Na Koroškem preklicali priporočilo o omejenem gibanju na prostem

Neuradno: Vonj po plinu je na Koroško prineslo z avstrijske strani

3. november 2017 ob 12:12,

zadnji poseg: 3. november 2017 ob 14:35

Slovenj Gradec - MMC RTV SLO, STA, Televizija Slovenija

Slovenjegraška izpostava uprave za zaščito in reševanje je preklicala priporočilo o omejenem gibanju na prostem, ki ga je objavila po tem, ko je prejela vrsto klicev občanov iz Dravske in Mislinjske doline o širjenju neprijetnega vonja. Mobilna enota z ekološkim laboratorijem namreč na terenu ni zaznala za zdravje nevarnih snovi ali plinov.

Ali je neprijeten vonj, na katerega so opozorili občani Dravske in Mislinjske doline, posledica nesreče v Avstriji, za zdaj še ni mogoče potrditi, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje. Mediji so namreč poročali, da naj bi po neuradnih informacijah neprijeten vonj prihajal z avstrijske strani.

Po poročanju Televizije Slovenija naj bi bila kriva napaka pri proizvodnji papirja v papirnici v Volšperku. Plin naj ne bi bil nevaren, napako pa da so medtem že odpravili. Neprijeten vonj so sicer zaznali v Slovenj Gradcu, Šentjanžu, Dravogradu, Radljah ob Dravi ter na Ravnah na Koroškem in Prevaljah.

Prve klice so na regijskem centru za obveščanje prejeli z območja Slovenj Gradca in Radelj ob Dravi nekaj po 8. uri zjutraj, kasneje tudi iz Dravograda. Na teren so odšli tudi gasilci in upravljavci plinovodov, ki so opravili različne meritve.