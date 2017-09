Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Dom upokojencev ob dolinski cesti v koprskem predelu Olmo. Foto: Radio Koper Sorodne novice Bodo koprsko enoto Doma upokojencev Ptuj pridružili Obalnemu domu upokojencev? Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Na Ptuju (za zdaj) proti odcepitvi koprske enote doma za upokojence

Koprska enota deluje od leta 2013

19. september 2017 ob 12:24

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Svet Doma upokojencev Ptuj ne podpira "odcepitve" koprske enote na Olmu in njeno priključitev h koprskemu domu na Markovcu. Zadnjo besedo ima država oz. ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

O prenosu upravljavske pravice koprske enote ptujskega doma za upokojence na Obalni dom upokojencev Koper so se pogovarjali na pristojnem ministrstvu, a je bil dogovor, da o takšnem sklepu odločata sveta obeh zavodov. Na Ptuju so razpravo opravili sinoči, člani sveta niso bili enotni glede prenosa pravice. "Danes sem proti temu, da Koper gre. Čisto računsko – da, celo super, ampak ne gledam tako. Dejansko se mi zdi, da to ni prav, zdaj razpravljati o tem, ali je bila zgrešena investicija, pa je vseeno. Če pa nas bodo postavili pred dejstvo, pa tako ali tako ne moremo nič, ampak bom imel pri sebi čisto vest," je svoj pogled razložil član sveta Oton Mlakar.

Rozalija Ojsteršek se je strinjala, da prenos zanjo ne pride v poštev. "Ne moremo tako velike investicije kar prenesti, saj to je bil denar oskrbovancev iz stare ptujske občine. Pri kakovosti bivanja ne sme biti razlike med tem, kako je na Ptuju in kako v Kopru. Za to imamo strokovni kader in bo po potrebi pač vsak dan treba iti v Koper, da se nekatere stvari uredijo," argumente, da bi bilo po odcepitvi oskrbovancem boljše, zavrača Ojstrškova.

"Če v Ljubljani ugotovijo ali ocenijo, da je to dobro ali pa boljše za stanovalce in če to pomeni, da nikoli več ne bo zmanjkalo kruha, potem naj se to naredi. Drugače pa naj pustijo stvari pri miru," poudarja Franc Kodela, ki tako odgovornost za morebitno odcepitev koprske enote pripisuje resornemu ministrstvu. Tudi Kodela pretiranih zadržkov do odcepitve ni imel.

Prenosu upravljanja pa so zelo naklonjeni zaposleni v koprski enoti. Njihova predstavnica Lavra Babič Rihter je na sinočnji seji sveta zavoda predstavila razmere v koprski enoti, za katere menijo, da bi se izboljšale, če bi ptujski dom svojo enoto prepustil Obalnemu domu upokojencev Koper. "Slabo je to, da smo delavci zdaj zelo obremenjeni, da nas je dnevno v domu premalo. Novih delavcev ni, mi jih moramo nadomestiti, dom pa imamo poln. Potrebe po oskrbi se večajo, zdravstveno stanje stanovalcev se pogosto poslabša v kratkem času in takrat je potreba, da smo zraven, delavcev za to pa ni. To pomeni, da so tudi stanovalci nezadovoljni, ker niso oskrbljeni tako, kot je treba," povzema Rihterjeva, ki še dodaja, da je bolje odcepitev izvesti zdaj kot pa takrat, ko bo prepozno.

Sin nekdanje direktorice verbalno napadel člana sveta

Svetniki na koncu prenosa niso podprli, pripravljeni pa so se o tem v prihodnje pogovarjati s pristojnim ministrstvom. Tokratno sejo sveta zavoda je zaznamoval tudi manjši incident, ko je sin nekdanje direktorice Dejan Dokl verbalno napadel enega izmed članov sveta. Ker se ni umiril, je posredovala policija. Seja sveta zavoda je bila za kratek čas prekinjena.

Kot je poročala STA, so direktorica in nekateri člani sveta izrazili prepričanje, da je krivda za morebitne slabe razmere na strani vodstva enote, saj informacije o domnevnem pomanjkanju hrane do Ptuja niso prišle, pa tudi sicer imajo nabavo urejeno na povsem enak način in pri istih dobaviteljih kot na Ptuju.

Koprska enota na Olmu premore 150 postelj, deluje pa od leta 2013. Ptujski zavod, ki je v lasti države, je zanj brez pomoči ministrstva odštel več kot šest milijonov evrov lastnega denarja. Nekdanja direktorica ptujskega doma Kristina Dokl je naložbo upravičevala z dejstvom, da v njihovi regiji gradnja domov ni več potrebna, potem ko so sami že pred tem zgradili tudi enoti v Juršincih in Kidričevem ter povečali zmogljivosti na Ptuju. Ministrica je leta 2015 Doklovo zaradi domnevnih nepravilnosti v poslovanju razrešila. Neprofitni zavod je v zadnjih letih njenega vodenja ustvaril več kot 11 milijonov evrov presežka, po mnenju njenih kritikov predvsem na račun previsokih plačil uporabnikov, je še poročala STA.

, Danijel Poslek, Radio Slovenija