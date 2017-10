Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Na pokppališčih in v njihovi okolici je v teh dneh gneča. Foto: BoBo Sorodne novice V zadnjih letih grobove krasijo ciklame in zasaditve v posodah Dodaj v

Nad gnečo na pokopališčih tudi z brezplačnim parkiranjem in prevozom

Na ljubljanskih Žalah tudi info točka za lažje iskanje grobov

31. oktober 2017 ob 08:03

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA, Radio Slovenija

Pred dnevom spomina na mrtve je v okolici pokopališč velika gneča, zato v njihovi okolici velja posebna prometna uredite.

V okolici ljubljanskih žal bo parkiranje na bližnjih parkiriščih brezplačno, okrepljene so tudi nekatere linije mestnega avtobusa. Od sobote do srede je mogoče parkirati brezplačno na parkiriščih pri cerkvi Sv. Križa, ob Pokopališki ulici, pri Zavodu za rehabilitacijo, ob Koželjevi ulici, na Novih Žalah, ob Kranjčevi ulici ter v parkirni hiši ŠRC Stožice, dodatno pa tudi na začasnih parkiriščih ob Tomačevski cesti in ob Koželjevi ulici. Na Tomačevski cesti parkiranje ne bo mogoče, saj bo promet tam potekal v obe smeri.

V torek in sredo bo med 9. in 16. uro pred vhodom na stari del pokopališča pri cerkvi Sv. Križa postavljena Info točka za lažje iskanje grobov, obiskovalcem pa sta na voljo tudi dva infomata ob poslovalnicah Plečnikove cvetličarne, informacije pa lahko najdejo tudi na spletnem iskalniku grobov.

Kot je poročal Radio Slovenija, bodo v torek in v sredo po posebnih voznih redih obratovali tudi avtobusi mestnega potniškega prometa. Na linijah 2, 7 in 22 bo vozilo večje število avtobusov kot običajno. Liniji 19I in 19B bosta obratovali po prirejenem nedeljskem voznem redu, dodatno pa bo na trasi Barje - Tomačevo uvedena linija 19. Vse ostale linije mestnih avtobusov bodo obratovale po prirejenem sobotnem voznem redu.

Zaradi boljše pretočnosti potnikov bo samo na postajališču Žale mogoč vstop in izstop na vseh vratih avtobusov, potniki pa bodo plačilo prevoza lahko izvedli pri kontrolorjih LPP, ki bodo stali pri vratih. Na samem pokopališču bosta še v torek med 9. in 17. uro vozili dve dodatni električni vozili Kavalir, je še poročal Jure Čepin.

Tudi v Mariboru ponekod zaprte ulice

V Mariboru bo v okolici pokopališča Pobrežje v torek in sredo za ves promet zaprt del Ceste XIV. divizije med Osojnikovo in Šolsko ulico, na delu Osojnikovo ulico in Ulico bratov Greifov pa bo veljal začasni enosmerni režim. Tudi na cesti Hrenca - Malečnik proti pokopališču Gorca bo promet urejen enosmerno proti križišču v Malečniku.

Parkirišča bodo urejena ob Osojnikovi, Cvetlični in Prečni ulici pri OŠ Borci za severno mejo ter na Kosovelovi ulici in parkirišču ob hitri cesti. Parkiranje bo mogoče tudi na površinah nad pokritim vkopom hitre ceste ter na delu ulice Borcev za severno mejo in zahodnem vozišču Ceste XIV. divizije med Osojnikovo ulico in Ulico bratov Greifov. Da bi se gneči izognili, v Pogrebnem podjetju Maribor pozivajo obiskovalce, naj se do pokopališč odpravijo z javnim prevozom.

K. T.