Namesto prosilcem za azil, država stanovanji ponuja v najem

Ministrstvo je že ponudilo stanovanje interesentu

4. marec 2017 ob 17:42

Ljubljana/Dravograd - MMC RTV SLO/STA

Po odporu dela mestnih svetnikov Dravograda, ker naj bi država v dve svoji stanovanji v Dravogradu nameravala namestiti dva azilanta, MJU zdaj ti dve stanovanji ponuja interesentom v najem.

Na januarski izredni seji občinskega sveta v Dravogradu je državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve Boštjan Šefic svetnikom predstavil informacije in ukrepe, povezane z reševanjem problematike prebežnikov in prosilcev za mednarodno zaščito. Pri tem je povedal, da bi jih lahko nastanili tudi v dveh državnih stanovanjih v Dravogradu.

Svetniki so na seji zahtevali boljšo obveščenost o načrtih države glede morebitne nastanitve oseb z mednarodno zaščito v lokalnem okolju, predstavniki občine pa so izpostavili, da bi stanovanji zaradi pomanjkanja praznih stanovanj v občini potrebovale tudi družine v občini. Zato je nato občina poslala vlogo za najem stanovanj ministrstvu za javno upravo (MJU), ki upravlja z omenjenima državnima stanovanjema v Dravogradu.

MJU je nato občino obvestil, da sta stanovanji uvrščeni v potencialni nabor stanovanj za namestitev oseb z mednarodno zaščito, pri čemer "trenutno ni izgledov, da bosta stanovanji uporabljeni za ta namen".

Na MJU-ju so zdaj pojasnili, da so v začetku tedna prejeli klic zainteresirane osebe, ki so ji trisobno stanovanje ponudili s profitno mesečno najemnino 185 evrov za dobo enega leta. O najemu bo odločala stanovanjska komisija predvidoma v prihodnjem tednu, so pojasnili na ministrstvu.

A. Č.