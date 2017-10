Nekdanja dekanka fakultete za humanistiko dobila še drugo bitko proti rektorju Marušiču

UP mora Mikoličevi plačati okoli 20.000 evrov

20. oktober 2017 ob 13:27

Koper - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Nekdanja dekanka koprske fakultete za humanistiko Vesna Mikolič je že drugič dobila sodno zadoščenje. Višje delovno sodišče je povsem pritrdilo sodbi prvostopenjskega sodišča, ki je ugotovilo, da je bil razlog nesposobnosti za odpoved z delovnega mesta dekanje neutemeljen.

Sodba je zdaj pravnomočna, in to je za Vesno Mikolič že druga dobljena sodba, potem ko je v prvem tožbenem postopku vrhovno sodišče potrdilo, da je bila tudi razrešitev s funkcije dekanke nezakonita. Skupaj je, oziroma bo morala Univerza na Primorskem (UP) v obeh postopkih plačati Mikoličevi okrog 10.000 evrov bruto za odškodnino v višini razlike v plači in skoraj še enkrat toliko za sodne stroške.

"Obe povezani dejanji, bliskovita razrešitev in odpoved z delovnega mesta dekanke brez pravega razloga, sta takoj po začetku Marušičevega prvega mandata šokirali javnost. Niti akademska niti širša javnost česa tako brutalnega nista pričakovali, vsaj na univerzi ne. Hkrati pa si ravno zaradi tega velikega presenečenja ni znal nihče razložiti, zakaj se je to zgodilo in kako je mogoče, da se kaj takega lahko zgodi. Meni so se prav ob teh dogajanjih, ki sem jih čutila na svoji koži, odprle oči in sem se zavedela, s kom imamo opravka in kam bo to vodilo. In potem so se podobne brutalnosti in nezakonitosti kar vrstile in ljudje so lahko začenjali razumevati, da je na vrhu primorske univerze nekaj hudo narobe. Žal pa je kljub temu inercija tistih, ki bi se morali odzvati, od zunaj in od znotraj, prevelika. Ne vem, ali jih bosta zdramili zdaj obe pravnomočni sodbi o nezakonitosti rektorjevih prvih početij takoj po izvolitvi," je za TV Slovenija povedala Mikoličeva.

Dragan Marušič je Mikoličevo razrešil z mesta dekane leta 2012, tik pred koncem drugega mandata, brez vnaprejšnjega obvestila in ne da bi jo prej seznanil z razlogi. V rektoratu jo je nekega dne čakalo pismo z razrešnico, v njem pa nekaj odstavkov pojasnila, da je prekoračila svoja pooblastila, ker naj bi brez rektorjevega dovoljenja podpisala soglasje eni od odvetniških pisarn, ki je sicer imela sklenjeno pogodbo z univerzo.

Sledila je še razrešitev z delovnega mesta dekanke. V tem postopku se je imela možnost zagovarjati, a namesto pogovora z rektorjem se je, kot pravi, morala pogovarjati s prorektorjem in odvetnikom univerze. "Naenkrat ni bil več v ospredju očitek o soglasju odvetniški pisarni, očitali so mi, da nisem upoštevala nekaterih drugih sklepov vodstva univerze, vendar niso navedli nič konkretnega in so celo grobo insinuirali ter me hoteli prepričati, da je FHŠ izpeljala neke bajne denarne transakcije prek nekega računa. Pojma nisem imela, o čem govorita, še danes ne vem, so pa rekli, da mi bodo dokazila poslali naknadno," je takrat povedala Mikoličeva, ki do danes, pravi, obljubljenih dokazil ni dobila.

Za komentar že druge pravnomočne sodbe v škodo univerzi smo zaprosili tudi univerzo. Odgovore bomo objavili, ko jih bomo prejeli.

Eugenija Carl, TV Slovenija