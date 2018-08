Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Melita Petelin se je odločila za kandidaturo za županjo in za nastop s svojo listo na volitvah v mestni svet. Foto: MMC/Miloš Ojdanić Sorodne novice Maribor dobil še eno podžupanjo, Melito Petelin Dodaj v

Nekdanja podžupanja Melita Petelin se spušča v tekmo za mariborski županski stolček

Županska lista kandidatov se daljša

31. avgust 2018 ob 10:02

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Nekdanja podžupanja Melita Petelin, ki pravi, da so jo h kandidaturi nagovorili someščani in someščanke, bo v ponedeljek začela zbirati podpise za kandidaturo za županjo Maribora.

Nepremičninska posrednica Petelinova je v politiko stopila pred štirimi leti na Listi župana Andreja Fištravca, bila pozneje nekaj časa tudi podžupanja, a je po slabem letu dni skupaj s še nekaterimi drugimi svetniki zapustila županovo ekipo, ker se ni strinjala z njenim načinom dela. Župan Andrej Fištravec je njen izstop iz svetniške skupine razumel tudi kot odhod s položaja in ji izdal odločbo o razrešitvi.

Petelinova je sporočila, da bo na prihajajočih lokalnih volitvah nastopila s svojo listo: "Neodvisna lista bo nosila ime Lista Melite Petelin. Za kandidaturo ne iščem podpore političnih strank, podporo bom iskala med občankami in občani Maribora, zato v ponedeljek začnem zbirati podpise za kandidaturo." Dodala je, da bo natančnejši program in ekipo naj bi predstavila, ko bo zbrala dovolj podpisov za kandidaturo.

Kdo se poteguje za župansko mesto?

Župansko kandidaturo v Mariboru so do zdaj napovedali zdajšnji župan Fištravec, predsednik mestnega odbora SLS-a Janez Jemec in novoizvoljena poslanka LMŠ-ja Lidija Divjak Mirnik, zelo verjetno se bo v župansko tekmo znova podal tudi nekdanji župan Franc Kangler. Za županskega kandidata DeSUS-a se omenja nekdanji poslanec Uroš Priol, kot kandidata SDS-a pa Zvone Zinrajh. Preostale politične stranke o svojih kandidatih še molčijo.

