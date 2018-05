Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Gre za vihar v kozarcu vode, ki se bo pomiril ob koncu volilne kampanje, ali gre za resne kršitve, ki zahtevajo ukrepe? Foto: MMC RTV SLO/Kaja Sajovic VIDEO Obtoževanje na kamniški občini Dodaj v

Nepravilnosti pri porabi občinskega denarja v Kamniku?

Obtoževanje na kamniški občini

9. maj 2018 ob 23:02

Ljubljana - MMC RTV SLO

Kamniškemu županu Marjanu Šarcu kamniški občinski nadzorni odbor, ki ga vodi član SDS-a, očita nepravilnosti pri porabi občinskega denarja.

Nekdanji direktor kamniške občinske uprave in tesni sodelavec župana Ivan Kenda, zdaj kandidat na Listi novinarja Bojana Požarja, pa mu očita neodzivnost na opozorila izvajalca, prav tistega, ki je ‒ po mnenju nadzornega odbora ‒ opravil sporni kontroling. Kamniški župan Marjan Šarec vse očitke zavrača.

Prvi očitek v zgodbi 40-milijonskega projekta nadgradnje čistilne naprave in kanalizacijskega omrežja za šest občin je naročilo kontrolinga samega projekta mimo javnega razpisa. Tega dobi podjetje CSE Invest, potem ko Kenda ponudbo župana, da bi ga koordiniral, zavrne. Kenda pravi: "Zato je po tem, čeprav bo to zanikal, predlagal, kaj pa če bi ta gospod, ki je uspešno vodil super nadzor pri izgradnji osnovne šole, bil ta kontroling tudi pri čistilni napravi."

A kot je ugotovil nadzorni odbor, občina dokumenta, kaj točno se je od ponudnika zahtevalo, nima. Predsednik nadzornega odbora Robert Kokotec je ob tem dejal: "Se pravi, mi sploh nismo vedeli, kaj je občina želela od ponudnikov, in to je konfuzno, totalno konfuzno."

Marjan Šarec odgovarja: "Ni bilo več zaupanja takrat, potem ko se je ugotovilo, da niso bila poročila oddana, in tudi, kot smo že v odzivnem poročilu napisali, s strani občinske uprave ni čisto jasno razvidno, kako so se izbirale ponudbe."

In Kenda je moral oditi. A očitano zavrača in opozarja, da Šarec določenih opozoril predstavnika CSE Investa ni želel slišati: "Če nekdo reče, da je pogodba napisana za 10 enot, praviloma pa se porabi osem enot, v programu pa se še vedno vodi 10 enot, je potem zanimivo se vprašati, kam sta šli te dve enoti."

Šarec odgovarja: "Tega nismo dobili nič na pisno, zato to težko komentiram."

Predsednik nadzornega odbora pa še opozarja, da so bili vsi nadzori v tem mandatu sprejeti soglasno. Ker so zaznali tudi sume koruptivnih dejanj, so to poročilo naslovili na protikorupcijsko komisijo kot tudi na Računsko sodišče. To nam zaradi zakona, ki jih zavezuje k zaupnosti, ni razkrilo, kdaj in ali sploh bo revizijo izvedlo. So pa potrdili, da so pobudo prejeli.

Eva Furlan, TV Slovenija