Nestrpnost do beguncev: ravnatelju mariborske šole prerezali gume

Razlog naj bi bilo šolanje otrok beguncev

18. januar 2017 ob 14:01

Maribor - MMC RTV SLO

Neznanci so ravnatelju mariborske Osnovne šole Martina Konšaka Damirju Orehovcu prerezali gume na dveh avtomobilih, ob tem pa so se v okolici omenjene šole na več mestih znašli žaljivi plakati na njegov račun.

Za zdaj neznani storilci so Orehovcu te dni na dveh avtomobilih prerezali gume, v okolici šole pa izobesili žaljive plakate, na katerih so natisnili njegovo ime in pripisali "pedofil". Ravnatelj domneva, da so dogodki povezani s tem, da so na šolo sprejeli štiri sirske otroke.

Ministrstvo obsodilo napad

Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport so v izjavi za javnost poudarili, da je ravnanje ravnatelja, da na šolanje sprejme sirske otroke, "povsem skladno s cilji vzgoje in izobraževanja ter mednarodnimi predpisi", napad nanj pa nesprejemljivo dejanje, ki ga obsojajo.

Orehovec po njihovih navedbah izvaja vse dejavnosti "za čim hitrejšo ustrezno vključitev otrok v vzgojno-izobraževalno delo". "Poleg tega bo v prihodnjih dneh z nalogami šole in izvedenimi dejavnostmi seznanil svet staršev in svet šole," so zapisali. Po poročanju Večera se bo svet staršev sešel v četrtek.

Po navedbah ministrstva je sicer v Sloveniji ta hip 10 osnovnih šol, ki imajo vključene otroke iz t. i. prebežniškega vala. Na vseh "so bili otroci sprejeti z razumevanjem, šole poročajo o uspešnem vključevanju v šolo ter o ustreznem sodelovanju s starši", so zapisali in dodali, da imajo takšne izkušnje v Mariboru tudi na treh osnovnih šolah.

Sviz poziva k strpnosti

Nestrpnost in sovražnost do sirskih otrok in njihovih družin je v izjavi obsodil tudi Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz). Kot so zapisali, imajo otroci in njihove družine, ki imajo v Sloveniji priznano mednarodno zaščito, iz te izhajajoče temeljne človekove in ustavne pravice, med drugim tudi pravico do izobraževanja v šolskem okolišu prebivališča. Prav javno izobraževanje namreč prispeva k zmanjševanju neenakosti v družbi in povečuje sodelovanje, so zapisali.

Zato v Svizu pozivajo k strpnosti in opozarjajo "na popolno nesprejemljivost izkoriščanja nesrečnih usod posameznikov za netenje predsodkov, spodbujanje občutkov ogroženosti in apriornega odklanjanja begunskih učenk in učencev ter njihovih družin". K obsodbi napada na Orehovca so pozvali tudi predsednika republike Boruta Pahorja.

Ta se je oglasil po Twitterju in sporočil, da je Orehovcu v daljšem telefonskem pogovoru izrazil podporo za njegovo odločitev in obsodil nasilje nad njim. Vse je pozval "k človeškemu razumevanju, spoštovanju, solidarnosti in strpnosti".

Orehovec je sicer dogajanje prijavil policiji, kjer zadevo še preiskujejo, informacij o tem, kako daleč so, pa zaradi interesa preiskave in vseh nadaljnjih postopkov ne dajejo.

Hervardi: Ravnatelj izvaja genocid

Orehovca so se te dni lotili tudi nekateri nasprotniki priseljevanja. Društvo Hervardi, ki ga vodi Andrej Šiško, je na svoji spletni strani zapisalo, da ravnatelj v Mariboru izvaja "genocid" po naročilu "kolovodje izdajalcev slovenskega naroda Friderika Cerarja". Med drugim je omenjeno društvo zmotilo, da ravnatelj ni nikogar obvestil o novih sošolcih učencev OŠ Martina Konšaka - otrocih migrantov. Zahtevali so odstop in razrešitev ravnatelja in takojšnjo ustavitev "načrtnega priseljevanja migrantov v Maribor".

"Odgovorni za načrtno zaostrovanje razmer v mestu Maribor morajo odgovarjati takoj, še preden pride do nekontroliranega izbruha nezadovoljstva Mariborčanov," je še zapisano v sporočilu na spletni strani društva, pod katerim je podpisan Šiško, eden izmed nekdanjih vodij navijaške skupine Viole in županski kandidat, ki so ga zaradi poskusa umora z enega od predvolilnih soočenj leta 2008 odpeljali na prestajanje zaporne kazni.

Al. Ma.