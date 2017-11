Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.8 od 4 glasov Ocenite to novico! Gasilci na terenu še ugotavljajo, od kod prihaja močan vonj po plinu. Foto: BoBo Dodaj v

Neuradno: Vonj po plinu se na Koroško širi z avstrijske strani

Ljudem svetujejo, naj ostanejo v zaprtih prostorih

3. november 2017 ob 12:12,

zadnji poseg: 3. november 2017 ob 13:05

Slovenj Gradec - MMC RTV SLO, STA, Televizija Slovenija

Na regijski center za obveščanje v Slovenj Gradcu so prejeli več klicev občanov iz Dravske in Mislinjske doline, ki opozarjajo na močen vonj po plinu, ki vznemirja ljudi. Pristojni še ugotavljajo, za kakšen plin gre in od kod se širi.

Po neuradnih informacijah naj bi smrad prihajal z avstrijske strani, kriva naj bi bila napaka pri proizvodnji papirja v tovarni v Volsburgu. Plin naj ne bi bil nevaren, napako pa da so že odpravili, je poročala TV Slovenija.

Prve klice so na regijskem centru za obveščanje prejeli z območja Slovenj Gradca in Radelj ob Dravi nekaj po 8. uri zjutraj, pozneje tudi iz Dravograda. Na terenu so gasilske enote in upravljavci plinovodov, ki opravljajo različne meritve, je za STA pojasnil regijski poveljnik Civilne zaščite Alan Matijevič.

Ljudem svetujejo, naj ostanejo v zaprtih prostorih, je še povedal Matijevič in dodal, da trenutno čakajo na usmeritve Nacionalnega inštituta za javno zdravje, že zdaj pa ljudem svetujejo, naj ostanejo v zaprtih prostorih. Uprava je aktivirala tudi mobilni laboratorij. "Za zdaj ne vemo, kaj in kje je vzrok močnega vonja," je dejal Matijevič, sicer tudi vodja izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje Slovenj Gradec.

Pazljivi naj bodo kronični bolniki, otroci, nosečnice in starejši

Tudi ravenska območna enota Nacionalnega inštituta za javno zdravje občanom priporoča, naj "do sanacije oz. razjasnitve stanja na terenu omejijo gibanje in dejavnosti na prostem, in naj do preklica ostanejo v zaprtih prostorih, ki naj jih ne zračijo". Priporočilo še posebej velja za občutljive osebe, kot so kronični bolniki, otroci, nosečnice in starejši.

Po podatkih uprave za zaščito in reševanje so neugoden vonj zaznali v Slovenj Gradcu, Šentjanžu, Dravogradu, Radljah ob Dravi ter na Ravnah na Koroškem in Prevaljah. Pristojne službe na terenu ugotavljajo izvor vonja.

T. K. B.