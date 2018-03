Neznanec poškodoval kipa križevega pota v Radljah ob Dravi

Nad kipa se je spravil s kamnom

26. marec 2018 ob 17:17

Radlje ob Dravi - MMC RTV SLO, STA

Na skalnem griču Kalvarija na zahodni strani Radelj ob Dravi je neznanec na začetku leta poškodoval kipa Marije in Janeza Evangelista. Policisti o primeru še zbirajo obvestila, saj storilec še ni znan.

Kipa predstavljata posebno kulturno dediščino in sta del križevega pota, ki naj bi bil izdelan na začetku 18. stoletja. Policisti so bili o poškodovanju kipov obveščeni 11. februarja letos.

Ugotovili so, da je neznani storilec s kamnom poškodoval kipa Marije in Janeza evangelista, oba visoka okoli 1,80 metra. Pri obeh je odlomil glavo, kipu Marije še obe roki.

Z zbiranjem obvestil so policisti do zdaj ugotovili, da je bilo dejanje storjeno v času od 1. januarja do 10. februarja letos, so danes pojasnili na Policijski upravi Celje. Ob tem navajajo, da višina škode ni ocenjena, ker gre za predmete posebnega kulturnega pomena.

Radeljski policisti tako obravnavajo sum storitve kaznivega dejanja poškodovanja ali uničenja stvari, ki so posebnega kulturnega pomena ali naravne vrednote.

Kamnite plastike stojijo ob poti do vrha Kalvarije in predstavljajo posamezne postaje križevega pota. Križev pot naj bi dale postaviti redovnice iz bližnjega samostana dominikank. Kamnite plastike naj bi leta 1724 izdelal graški kipar Janez Jakob Schoy, je zapisano na spletni strani Koroškega pokrajinskega muzeja.

T. H.